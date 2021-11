APEC muốn giảm thuế nhập khẩu vac-xin ngừa Covid-19

Handout APEC NEW ZEALAND 2021/AFP

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2021 được tổ chức trực tuyến, lần thứ hai liên tiếp, do đại dịch Covid-19.

Trong cuộc họp thượng đỉnh APEC ngày 12/11/2021 do New Zealand chủ trì, 21 nước châu Á-Thái Bình Dương đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để ưu tiên tiếp cận vac-xin nhằm “đánh bại Covid-19”.

Trong tuyên bố chung, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, lãnh đạo các nước thành viên Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) khẳng định : “Không ai được an toàn chừng nào cả thế giới chưa được an toàn”. Theo thủ tướng New Zeland, Jacinda Ardern, vac-xin là yếu tố trọng tâm trong việc khống chế đại dịch và phục hồi nền kinh tế khu vực, “đang bị suy thoái nghiêm trọng nhất trong 75 năm nay”.

Quyết tâm này được thể hiện qua việc giảm thuế nhập khẩu vac-xin ngừa Covid-19. Còn theo Yonhap, trong một cuộc họp trước thượng đỉnh, các bộ trưởng Tài Chính của APEC đã nhất trí tăng cường nỗ lực để sản xuất vac-xin và ủng hộ việc chia sẻ vac-xin trên quy mô toàn cầu.

Một biện pháp khác được tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đề xuất với các nhà lãnh đạo APEC là lập những tiêu chuẩn chung về việc công nhận chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19, để tạo điều kiện cho việc đi lại giữa các nước trong vùng.

Ngoài đại dịch Covid-19, lãnh đạo của các nước thành viên APEC còn đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu, với trọng tâm là phục hồi kinh tế sau đại dịch phải “xanh” hơn. Một trong những biện pháp được 21 nước nhất trí là đình chỉ tăng các khoản tài trợ cho năng lượng hóa thạch.

Tuy nhiên, bà Lesley Hughes, thuộc tổ chức phi chính phủ Hội Đồng Khí Hậu Úc (Climate Council), được AFP trích dẫn, cho rằng thượng đỉnh APEC phải đề ra được một lộ trình cho thấy thay đổi thực sự, nếu muốn chứng tỏ “đáng tin được” về vấn đề này. Việc ngừng tài trợ cho năng lượng hóa thạch đã được APEC nêu lên lần đầu tiên cách đây 10 năm, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

