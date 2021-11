Bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc không phải là nhân viên kế toán

Ảnh chụp toàn cảnh chợ Hải sản Hoa Nam, nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên do virus corona gây ra, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 15/01/2021.

Theo nghiên cứu mới nhất về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, đăng hôm qua, 18/11/2021, bệnh nhân F0 không phải là một kế toán, chưa từng đặt chân đến chợ Vũ Hán chuyên buôn bán động vật hoang dã và thú nuôi, như trong báo cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO) và các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố trước đó, mà đó là một người bán hàng tại khu chợ này.

Trong báo cáo của nhà vi rút học Michael Worobey, được Reuters trích dẫn, các triệu chứng bệnh của người kế toán, thực ra xuất hiện vào ngày 16/12/2019, muộn hơn vài ngày so với những gì được biết ban đầu. Sự nhầm lẫn là do người này gặp vấn đề về răng miệng vào ngày 8/12/2019. Do đó, người phụ nữ bán hải sản ở chợ Vũ Hán là trường hợp được biết đến sớm nhất, với các triệu chứng bệnh khởi phát vào ngày 11/12/2019.

Là chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu về vi rút tại đại học Arizona, Hoa Kỳ, ông Worobey đã phân tích các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo bởi hai bệnh viện trước khi cảnh báo đại dịch được đưa ra.

Ông nhấn mạnh rằng tại thành phố với hơn 11 triệu dân này, một nửa số ca nhiễm đầu tiên đều có liên quan đến khu chợ có kích thước bằng một nửa sân vận động bóng đá, thế nên “sẽ rất khó để giải thích điều này nếu dịch không bùng phát từ khu chợ”.

Báo cáo này châm ngòi lại các cuộc tranh luận về nguồn gốc của đại dịch. Liệu vi rút corona xuất từ động vật hoang dã được bán ở chợ rồi lây sang người hay từ một phòng thí nghiệm vi rút học ở Vũ Hán.

Nguồn gốc của vi rút cũng là một trong những mối căng thẳng chính giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

