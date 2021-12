Nga và Ấn Độ : Đối thoại tập trung vào quốc phòng và năng lượng

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu bắt tay đồng nhiệm Ấn Độ Rajnath Singh, tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 06/12/2021.

Một ngày trước cuộc họp với nguyên thủ Mỹ qua cầu truyền hình, hôm nay 06/12/2021 tổng thống Nga Vladimir Putin đến New Delhi họp thượng đỉnh với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chuyến xuất ngoại thứ nhì của lãnh đạo điện Kremlin từ khi dịch Covid-19 bùng phát là một biểu tượng lớn về tầm mức quan trọng của Ấn Độ đối với Matxcơva.

Cùng lúc thủ tướng Ấn Độ và tổng thống Nga họp thượng đỉnh, New Delhi và Matxcơva mở đối thoại 2+2 giữa các bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao.

Về năng lượng, Ấn Độ mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Nga trong lĩnh vực dầu khí nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào than đá. Tháp tùng tổng thống Putin đến New Delhi hôm nay có lãnh đạo tập đoàn Rosneft, ông Igor Sechin. Đôi bên đang thương lượng về « nhiều hợp đồng quan trọng ».

Liên quan đến về an ninh, Nga cũng như Trung Quốc lo ngại trước việc Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo Ấn Độ vào liên minh an ninh trong khuôn khổ bộ tứ QUAD cùng với Úc, Nhật Bản để làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh và kể cả Matxcơva. Tuy nhiên, trong quá khứ, New Delhi từng có một mối quan hệ mật thiết với Liên Xô cũ và vẫn duy trì mối « đối tác chiến lược đặc biệt » với Nga và là một trong những khách hàng quan trọng nhất mua vào vũ khí của Nga.

Từ thủ đô New Delhi, thông tín viên Sébastien Farcis cho biết thêm :

« Nga là nhà cung cấp vũ khí số 1 của Ấn Độ. Gần hai phần ba tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ xuất phát từ Nga. Chuyến viếng thăm lần này nhằm thông qua hai hợp đồng mua bán vũ khí mới. Hợp đồng thứ nhất liên quan đến việc khởi động một nhà máy tại Ấn Độ sản xuất 750.000 súng tự động Kalasnikov (AK) nhờ chuyển giao công nghệ. Hồ sơ thứ nhì liên quan đến hợp đồng Nga bán cho Ấn Độ hệ thống phòng không S-400.

New Delhi, một đồng minh chiến lược của Washington, trên nguyên tắc sẽ tránh được các biện pháp trừng phạt của Mỹ bởi từ trước tới nay, Hoa Kỳ từng dọa ban hành cách biện phạt Ấn Độ trong trường hợp chính quyền Modi vẫn duy trì hợp đồng mua bán vũ khí tối tân của Nga.

Dù vậy, áp lực của Mỹ đối với Ấn Độ vẫn tồn tại và đấy chính là một vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ lâu đời giữa Matxcơva và New Delhi. Một mặt, Ấn Độ nhanh chóng thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Mặt khác, Nga lại là một đối thủ của Mỹ và thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Do vậy, Narendra Modi và Vladimir Putin, vốn có quan hệ tốt về mặt cá nhân, cùng mong muốn trực tiếp đối thoại tránh để những bất đồng về địa chính trị làm xấu đi thêm bang giao giữa hai nước ».

