Trung Quốc kêu gọi ASEAN tham gia “mặt trận thống nhất” chống lại chiến tranh lạnh

Trong cuộc hội đàm trực tuyến với đồng nhiệm Malaysia hôm thứ Bẩy , 4/12/2021, ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị đã kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường hợp tác, phản đối các hành vi phá hoại hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Theo ông Vương Nghị, được báo mạng The South China Morning Post ngày 05/12, trích dẫn, quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á (ASEAN) là « mặt phải của lịch sử ». Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng điều này « đi ngược lại với những nỗ lực chia rẽ hoặc kích động một cuộc chiến tranh lạnh mới », nhằm ám chỉ đến các can thiệp của Hoa Kỳ trong khu vực trong thời gian gần đây và nhắc lại là các nước nên tôn trọng chủ quyền của nhau và không nên can thiệp vào việc nội bộ của nước khác.

Theo nhật báo Hồng Kông, Trung Quốc đang cố gắng tăng cường quan hệ với ASEAN trong bối cảnh các cường quốc đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Cụ thể là việc Mỹ cử các nhà ngoại giao đến 4 nước Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia) vào tuần trước, sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự cuộc họp thưởng đỉnh trực tuyến của ASEAN vào tháng 11.

Cũng trong ngày 4/12, văn phòng thông tin của chính phủ Trung Quốc đã công bố « sách trắng », với tiêu đề « Trung Quốc : nền dân chủ hoạt động ». Báo NKK World Japan cho biết, một trong những nội dung của « sách trắng » giải thích việc Trung Quốc không sao chép các mô hình dân chủ của phương Tây, mà tạo ra mô hình của riêng Trung Quốc. « Dân chủ là giá trị chung của nhân loại và là lý tưởng luôn được đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhân dân Trung Quốc tôn trọng ».

Động thái này diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Hoa Kỳ tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 9/12-10/12/2021. Khoảng hơn 100 quốc gia được mời tham gia hội nghị, trong đó có Đài Loan. Các đối thủ chính của Mỹ, dẫn đầu là Trung Quốc và Nga, không có tên trong danh sách này.

