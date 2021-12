Nhà nước Trung Quốc can thiệp giải quyết khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande

Nhà nước Trung Quốc chính thức can thiệp giải quyết vấn đề nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande, qua việc cử năm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước tham gia « ban quản lý rủi ro ». Ban này gồm 7 thành viên, được thành lập tối 06/12/2021.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tập đoàn Evergrande đã không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ 82,5 triệu đô la ngày 06/12. Đây là lần thứ hai, đại tập đoàn Trung Quốc không thể trả được nợ đúng kỳ hạn, trong khi tổng khối nợ của Evergrande lên đến 260 tỉ đô la.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

"Too Big To Fail" (quá lớn để bị sập), các chủ sở hữu nhỏ bị cướp đoạt muốn tin vào sự can thiệp của Nhà nước để cứu con tầu Evergrande, những diễn biến gần đây dường như cho thấy là họ có lý. Từ tối thứ Hai (06/12), các đại diện của Nhà nước chiếm phần lớn số ghế ở ban xử lý rủi ro, do nhà đầu tư bất động sản, nợ chồng chất, mới thành lập.

Các thị trường được trấn an, ít nhất là tạm thời. Cổ phiếu của Evergrande đã tăng 1% vào ngày 07/12 ở Hồng Kông sau khi hôm trước đã bị giảm đến 14%. Để tái cấu trúc nợ của nhà vô địch các công trường dang dở, thì phải tìm ra được các nhà đầu tư, có thể là những công ty Nhà nước, theo ý kiến của một nhà phân tích được báo Financial Times trích dẫn, để hoàn thiện rất nhiều dự án bị bỏ hoang và giao một phần cho những người mua căn hộ trong các khu chung cư trống rỗng.

Ngoài ra, tập đoàn Evergrande sẽ còn phải từ bỏ đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có sân vận động Quảng Châu và dự án này đã được một cơ quan Nhà nước tiếp quản vào cuối tháng 11.

Phải chăng cứu Evergrande để rồi từng bước nhẹ nhàng xóa bỏ tập đoàn này ? Đây chính là cách mà đảng Cộng Sản đã xử lý chấm dứt sự tồn tại của nhiều "con tê giác xám" khác, tức là những doanh nghiệp lớn bên bờ phá sản và đe dọa sự ổn định tài chính của đất nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký