Chống biến thể Omicron : Vac-xin Sinovac và Pfizer kém hiệu quả

Theo một nghiên cứu của Đại học Hồng Kông (HKU), vac-xin Sinovac Biotech và Pfizer BioNTech tạo ra kháng thể “không đủ mạnh” để chống lại biến thể Omicron của Covid-19. Các nhà nghiên cứu đang kêu gọi tiêm liều tăng cường để chống lại biến thể mới.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

Trong tuyên bố đáp lại nghiên cứu của Đại học Hồng Kông (HKU), tập đoàn Sinovac khẳng định 94% những người đã tiêm liều tăng cường với vac-xin Coronac đã được phát hiện có mức kháng thể có khả năng vô hiệu hóa Omicron.

Hãng dược phẩm không cung cấp chi tiết về các mức kháng thể xác định được, nhưng thừa nhận là với 2 mũi tiêm, chỉ có 7 trên 20 người có thể tạo ra kháng thể đối phó với biến thể mới này của Covid-19.

Trong mọi trường hợp, việc suy giảm hiệu quả của vac-xin là một tín hiệu xấu đối với Trung Quốc, nước cho đến nay đã có thể kiềm chế Covid-19 bằng các biện pháp như đóng cửa biên giới và các biện pháp phát hiện, truy tầm các ca tiếp xúc và cách ly nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, nếu hầu hết các khu đô thị lớn ở Trung Quốc đã tiến hành tiêm mũi thứ ba, hiện vẫn còn vài lỗ hổng trên bản đồ tiêm chủng toàn quốc. Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, tại một số tỉnh, tỷ lệ tiêm chủng cho người trên 80 tuổi đang ở mức 30%, và cho người trên 70 tuổi là 50%.

Trong khi chờ đợi các thuốc điều trị và vac-xin mới, bức tường thành y tế ngăn chặn virus của Trung Quốc đang bị thử thách với mối lo ngại là biến thể Omicron lách qua những kẽ hở trong chiến lược "zero Covid".

Ngoài ra, cũng theo các nhà nghiên cứu ở Hồng Kông được Bloomberg trích dẫn, biến thể Omicron có thể nhân lên hơn 70 lần trong phế quản con người so với biến thể Delta hoặc chủng virus Covid-19 gốc, nhưng lại kém phát triển hơn 10 lần trong phổi của bệnh nhân so với các biến chủng ban đầu. Điều này có thể giải thích lý do tại sao người nhiễm Omicron dường như mắc bệnh ít nghiêm trọng hơn so với những người nhiễm các biến thể trước đó.

