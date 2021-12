TRUNG QUỐC - HOA KỲ

Trung Quốc trừng phạt bốn thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ

Lối vào một nhà thờ Hồi giáo, có găn biểu ngữ màu đỏ "Yêu đảng, yêu đất nước" ở Kashgar, miền tây, Trung Quốc, Tân Cương, ngày 4 tháng 11 năm 2017 © AP - Ng Han Guan

Thanh Phương 2 phút

Hôm nay, 21/12/2021, chính phủ Trung Quốc thông báo các trừng phạt đối với bốn thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, do những bình luận của những nhân vật này về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở vùng Tân Cương.