HÔNG KÔNG - TRẤN ÁP

Hồng Kông: bức tượng tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn bị tháo dỡ

Bức tượng tưởng niệm các nạn nhân vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989, tại trường Đại Học Hồng Kông. Ảnh chụp ngày 21/10/2021. AFP - PETER PARKS

Phan Minh 2 phút

Trong một tuyên bố được thông báo vào sáng hôm nay 23/12/2021, ban quản lý Đại học Hồng Kông tuyên bố đã "tháo dỡ" và "di dời" The Pillar Of Shame, một công trình điêu khắc tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Qua việc tháo dỡ bức tượng, đảng Dân chủ Hồng Kông lo ngại đây là bước tiếp theo trong việc chấm dứt các quyền tự do ở Hồng Kông, kể từ khi Bắc Kinh thiết lập luật an ninh quốc gia.