MIẾN ĐIỆN - HỘI ĐỒNG BẢO AN

Quân đội Miến Điện bị Hội Đồng Bảo An lên án về vụ thảm sát thường dân

Xe cộ bốc cháy dữ dội ở thị trấn Hpruso, bang Kayah, Miến Điện. Ảnh chụp ngày 24/12/2021. AP

Thùy Dương 2 phút

Hội Đồng Bảo An hôm 29/12/2021 đã lên án vụ thảm sát do quân đội Miến Điện gây ra cách nay vài ngày ở miền đông nước này, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng vì bị thiêu sống trong xe hơi, trong đó có 2 nhân viên của tổ chức phi chính phủ Save the Children.