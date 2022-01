Chiến lược "zéro Covid" của Trung Quốc : Cấp thiết y tế hay chính trị ?

Trước biến thể mới Omicron, chiến lược « zero Covid-19 » mà Bắc Kinh theo đuổi khó có thể trụ nổi. Đây không chỉ là một thách thức y tế mà còn cả về chính trị đối với Bắc Kinh trong lúc Trung Quốc đang chuẩn bị đón các sự kiện Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 và Đại Hội lần thứ 20 của đảng Cộng sản.

Là một trong số quốc gia hiếm hoi đến giờ vẫn theo đuổi chính sách « zero Covid-19 » nhằm ngăn chặn tuyệt đối virus lây lan, Trung Quốc, mới cách đây hơn một tháng, còn ngạo nghễ nhìn hàng loạt nước trên thế giới phải trở lại với các biện pháp hạn chế như phong tỏa, đóng cửa biên giới để cố ngăn chặn làn sóng lây lan của biến thể Omicron. Bắc Kinh tự tin cho rằng đó là bằng chứng cho thấy chiến lược hà khắc chống virus lây lan của mình là đúng đắn. Truyền thông chính thức Trung Quốc vội vàng tô vẽ đất nước như là là « pháo đài cuối cùng » mà Covid-19 không thể chiếm được.

« Mọi người phải tự hỏi chẳng phải cách làm của Trung Quốc mang lại sự bảo vệ tốt nhất đó sao, bởi vì nhiều nước đã bắt đầu trở lại các hạn chế đi lại trước sự gia tăng lây nhiễm theo cấp số nhân của biến thể Omicron », Hoàn cầu Thời báo (Global Times), hồi đầu tháng 12 vẫn còn hân hoan ca ngợi chiến lược « zero Covid-19 » của chính quyền như vậy. Nhưng chỉ đến giữa tháng 12 vừa qua, « pháo đài Trung Quốc » đó đã bắt đầu rạn nứt dần dần.

Ngày 13/12, Bắc Kinh thông báo phát hiện hai ca nhiễm biến thể Omicron tại Trung Quốc. Gần 10 ngày sau, 9 ca nhiễm biến thể Omicron đã chính thức thống kê trên lãnh thổ nước này. Một con số có vẻ quá nhỏ so với những khu vực khác trên thế giới nhưng với một chính quyền vốn vẫn dương dương tự đắc về chính sách « zero Covid-19 » thì như thế là quá nhiều.

Chính quyền y tế nước này cũng không thể nào kiềm chế được sự lây lan của virus tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Sơn Tây ( miền trung). Đến ngày 26/12, hơn 150 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại thành phố 13 triệu dân, dù đã bị phong tỏa toàn bộ từ vài hôm trước đó ngay khi phát hiện hơn chục ca nhiễm.

Chính quyền ngay lập tức áp dụng các biện pháp phòng dịch hà khắc nhất kể từ sau khi cách ky phong tỏa hoàn thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng Giêng năm 2020. Không một ai được ra vào Tây An, mỗi gia đình chỉ có một người được phép ra ngoài đi chợ, hai ngày một lần. Tất cả các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa, xét nghiệm cho toàn bộ hơn chục triệu dân thành phố. Thành phố còn thông báo sẽ áp dụng những biện pháp nhiêm ngặt hơn nữa, tuy chưa cho biết rõ cụ thể ra sao.

Chính quyền trung ương Bắc Kinh cũng đã kỷ luật, cách chức một loạt các quan chức địa phương vì đã lơ là cảnh giác, phản ứng chậm chạp để dịch bùng lên. Dường như ổ dịch bắt nguồn từ một hành khách đi chuyến bay từ Pakistan tới.

Chính quyền địa phương vội vã thông báo không có ca nhiễm Omicron nào ở Tây An trong số người được xét nghiêm dương tính. Nhưng đó chỉ là một chút an ủi cho Bắc Kinh vì ổ dịch ở Tây An chứng minh trước hết rằng « ngay cả khi cho rằng việc kiểm soát dịch là tốt nhất ở Trung Quốc, thì những kẽ hở ở khâu kiểm soát biên giới vẫn giúp cho virus lan truyền », chuyên gia về virus, thuộc đại học Hồng Kông In Dong–yan nhận định trên báo South China Morning Post.

Omicron với Olympic mùa đông

Nhưng với sự xuất hiện của biến thể Delta và nhất là Omicron có sức lây nhiễm mạnh hơn nhiều, thì chính quyền « phải thích ứng để phản ứng nhanh hơn nữa trong trường hợp phát hiện các ổ dịch mới », chuyên gia Jin Dong-yan nhận định.

Nhiều người hoài nghi Trung Quốc sẽ khó mà duy trì được chính sách zero Covid-19 với biến thể Omicron, nhà nghiên cứu virus Nam Phi Tulio de Oliveira nhận định. Ông là một trong số những người đã xác định được biến thể mới Omicron.

Với biến thể Omicron, số lượng nhiễm mới sẽ tăng lên gấp bội cứ sau 2 hay 3 ngày, vì thể việc truy vết ca nhiễm là rất khó khăn, theo nhà dịch tễ học tại Hồng Kông Kwok Kin-on. Truy vết triệt để ca nhiễm là một trong những cách làm chủ yếu của chiến lược "zero Covid-19".

Để đạt được, chính phủ Trung Quốc « có thể sẽ buộc phải cấp thêm nhiều phương tiện tài chính cho cuộc chiến chống virus lây lan. Đây là điều sẽ khiến kinh tế Trung Quốc giảm mạnh tăng trưởng », báo Financial Times nhận định. Chính vì thế Bắc Kinh « sẽ phải làm theo các nước khác, chấp nhận chính sách chung sống với virus hơn là thanh toán nó », theo Lawrence Gostin, chuyên gia về các vấn đề y tế công cộng tại Đại học Georgetown, Washington.

Nhưng hiện giờ chính phủ Trung Quốc vẫn từ chối sự lựa chọn này. Trước hết vì lý do chính trị. Đến ngày 04/02tới đây Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh sẽ khai mạc. Đây là sự kiện thể thao quốc tế nhưng lại mang ý nghĩa chính trị quan trọng với Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn duy trì vẻ bề ngoài của chính sách « zero Covid-19 » đang vận hành tốt, nhà nghiên cứu virus Hồng Kông, Leo Poon nhận định trong cuộc phỏng vấn báo Finacial Times.

Với chính phủ, cũng không có chuyện chuyển hướng mục tiêu y tế vào năm Đại Hội đảng Cộng sản sẽ họp và dự kiến sẽ quyết định trao nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 3 cho ông Tập Cận Bình. Thực ra, chính ông là người cổ vũ chủ chốt cho chính sách « zero Covid-19 ». Nếu từ bỏ chiến lược này thì có nghĩa là thừa nhận thất bại của Đảng.

Hệ thống y tế không thích ứng

Hệ thống y tế Trung Quốc bản thân cũng không sẵn sàng cho chính sách phòng dịch theo kiểu chung sống với virus, theo đánh giá của chính quyền Bắc Kinh. Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Trung Quốc hồi cuối tháng 11 đã công bố một nghiên cứu, theo đó dự báo « một sự bùng nổ tai họa » các ca nhiễm mới trong trường hợp từ bỏ chính sách cứng rắn phòng chống virus hiện nay. Đó là khả năng sẽ có hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày và toàn bộ hệ thống y tế sẽ bị đổ sập.

« Đơn giản là Trung Quốc không đủ năng lực tiếp nhận một làn sóng bệnh nhân lớn như vậy. Lấy thí dụ, số y tá trên 100 nghìn dân ở Hoa Kỳ cao gấp 7 lần ở Trung Quốc thêm mà Mỹ vẫn còn thiếu trầm trọng nhân viên chăm sóc y tế », một chuyên gia chính sách y tế tại Đại học Yale, Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Chính sách « zero Covid-19 » không chỉ là sự lựa chọn chính trị để chứng minh với thế giới rằng Trung Quốc thoát ra khỏi dịch tốt hơn so với đa số các nước khác. Đây cũng là một « cấp bách y tế trong khi hy vọng chiến dịch tiêm chủng toàn dân đạt được miễn dịch cộng đồng », theo nhận xét của Capital Economics, văn phòng phân tích kinh tế của Anh Quốc.

Đây mới chính là điểm yếu : Đối phó với biến thể Omicron, hai vac-xin chủ yếu được dùng tại Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm lại rất kém hiệu quả. Ngay cả tiêm liều thứ 3 vac-xin Sinovac cũng không mang lại sự « bảo vệ đầy đủ » trước biến thể mới, các nhà nghiên cứu Hồng Kông đã khẳng định như vậy.

Bắc Kinh, giờ bị kẹt giữa chiến lược « zero Covid-19 » dường như không còn thích ứng được với các biến thể lây lan mạnh, đang chuyển sang với cách tiếp cận theo kiểu « phương Tây » để chống đợt dịch mà có thể sẽ kéo theo một thảm họa y tế. Nhưng trên hết Trung Quốc đang bước vào một năm đầy nhạy cảm chính trị đối với chế độ.

