Hàn Quốc : Bắc Triều Tiên dường như lại bắn tên lửa đạn đạo

Hôm nay, 11/01/2022, quân đội Hàn Quốc thông báo Bắc Triều Tiên lại bắn một tên lửa, nghi là tên lửa đạn đạo, chưa đầy một tuần sau khi Bình Nhưỡng khẳng định đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, bộ tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa đã được bắn từ đất liền ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào lúc 7 giờ 27 phút, giờ địa phương sáng nay. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cũng đã xác nhận « một vật thể có thể là tên lửa đạn đạo » đã được Bắc Triều Tiên phóng lên. Còn theo lời phát ngôn viên chính phủ Tokyo Hirokazu Matsuno, tên lửa này đã bay khoảng 700 km trước khi rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Tên lửa nói trên được bắn đúng vào lúc diễn ra cuộc họp kín của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tối qua (giờ New York), nhằm thảo luận về vụ bắn thử tên lửa siêu thanh của Bắc Triều Tiên hôm 05/01. Trước cuộc họp này của Hội Đồng Bảo An, 6 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt « những hành động gây mất ổn định ».

Theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, có thể là Bắc Triều Tiên cố tình bắn tên lửa đúng vào lúc đang diễn ra cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để có được « tác động tối đa » về chính trị. Theo giáo sư Park Won Gon, đại học Ewha ở Seoul, tần suất của các cuộc bắn thử cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ bắn các tên lửa khác ngay trước khi khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh vào tháng tới.

Bắc Triều Tiên đã bị Ủy ban Thế vận Quốc tế cấm tham gia Thế Vận Hội Bắc Kinh, do nước này đã từ chối tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè Tokyo 2021, lấy lý do đang có đại dịch Covid-19.

Vụ bắn thử tên lửa hôm nay diễn ra vào lúc Bình Nhưỡng không đáp ứng những lời kêu gọi của Mỹ nối lại đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đàm phán Mỹ-Triều đã gặp bế tắc kể từ sau thất bại của cuộc gặp giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un vào năm 2019.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký