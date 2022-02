Châu Á : Tết Nguyên Đán vẫn bị hạn chế do các biện pháp phòng chống Covid

Hôm nay, 01/01/2022, người dân nhiều nước châu Á và cộng đồng châu Á ở khắp nơi trên thế giới đón mừng năm mới Âm lịch, nhưng những sinh hoạt lễ hội Tết Nhâm Dần vẫn bị hạn chế do các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh.

Đây là năm thứ ba mà Tết Âm lịch ở châu Á diễn ra trong bối cảnh đại dịch, nên nhiều nước và nhiều thành phố không thể tổ chức các lễ hội lớn.

Nhưng tại Trung Quốc, quốc gia vẫn duy trì chính sách “zero covid”, khoảng 85% dân số nay đã được chích ngừa Covid hoàn toàn, theo thống kê của tổ chức Our World in Data. Năm nay người dân về quê ăn Tết nhiều hơn năm ngoái, bất chấp các cảnh báo của chính quyền. Chính phủ Bắc Kinh dự báo là trong kỳ nghỉ Tết năm nay, sẽ có đến 1,2 tỷ lượt di chuyển, tăng 36% so với năm trước.

Để tránh tụ tập quá đông người, chính quyền đã đóng cửa nhiều chùa, đền và đã hủy nhiều hội chợ Tết. Riêng tại Hồng Kông, các nhà hàng được lệnh phải đóng cửa từ 6 giờ chiều, cho nên nhiều người phải tổ chức ăn tối đón Giao Thừa ở nhà.

Do đa số người dân ở các nước châu Á khác cũng đã được chích ít nhất hai mũi vac-xin ngừa Covid-19, nên vào đầu năm nay, các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng phần nào.

Riêng ở Việt Nam, theo thống kê của Our World in Data, hơn 70% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ và 80% đã được chích ít nhất một liều. Hiện nay, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Việt Nam vẫn trong khoảng 15.000 ca, nhưng tỷ lệ nằm viện và tỷ lệ tử vong xuống thấp, cho nên chính quyền cho mở lại các hàng quán và dần dần tái lập các hoạt động xã hội.

Tại Hà Nội, cuối tuần qua, người dân đổ xô đến chợ truyền thống để mua sắm đồ trang trí và các chậu hoa cho ngày Tết. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh, Việt Nam đã phải hủy các buổi bắn pháo hoa và các sự kiện lớn khác.

Tại Thái Lan, nơi có khoảng 69% dân số được tiêm chủng đầy đủ, chính quyền Bangkok đã quyết định vẫn không tổ chức các lễ hội mừng Tết ở khu Chinatown.

Còn ở Singapore, do các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch, người dân chỉ được tiếp 5 khách mỗi ngày và được khuyến cáo chỉ nên đi thăm viếng nhau mỗi ngày một lần.

