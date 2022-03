Làn sóng Omicron: Hồng Kông đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có

HỒNG KÔNG - COVID-19

Trong lúc nhiều khu vực trên thế giới cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, đặc khu Hồng Kông đang đối mặt với một đợt dịch Covid-19 mới đặc biệt dữ dội, với biến thể Omicron nổi tiếng với tốc độ lây lan nhanh chóng. Ít nhất hơn 50.000 ca nhiễm mới trong ba ngày liên tiếp. Khoảng 200 người chết mỗi ngày trong tuần qua.

Chính sách « Zero Covid » giúp cho Hồng Kông yên ổn trong hai năm đại dịch, với tổng cộng chỉ khoảng 12.000 ca nhiễm được ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khác hẳn. Đầu tháng 3/2022, chính quyền dự kiến xây dựng các khu cách ly cho khoảng 70.000 ca nhiễm thể nhẹ hoặc không có triệu chứng, tại các bệnh viện được trưng dụng, các khu nhà ở xã hội hay các khu tập trung do chính quyền Bắc Kinh trợ giúp. Tuy nhiên, số lượng các ca nhiễm mới chỉ riêng trong hai ngày gần đây đã vượt xa số lượng chỗ cách ly mà chính quyền dự trù. Chính sách Zero Covid của chính quyền Hồng Kông, dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh, đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Theo nhiều nhà quan sát, đặc khu Hồng Kông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có trong lịch sử đương đại. Cuộc khủng hoảng tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày. Hàng hóa trong siêu thị ngày càng khan hiếm, một số loại thuốc chữa ho và hạ sốt không còn mua được tại hiệu thuốc.

Các quy định siết chặt phòng dịch do đại dịch đặc biệt gây khó khăn cho người lao động nước ngoài làm việc tại các gia đình, chiếm khoảng 8% dân cư thành phố. Theo AFP hôm nay 07/03, khoảng 71.000 người đã rời thành phố trong tháng 2/2022, mức kỷ lục kể từ đầu đại dịch, trong đó riêng trong vòng hai tuần này là 40.000 người. Làn sóng di cư do đại dịch hiện nay góp phần làm gia tăng làn sóng dân cư rời khỏi Hồng Kông nói chung, đặc biệt do các đàn áp khốc liệt nhắm phong trào dân chủ, từ gần ba năm nay.

