HỒNG KÔNG - NHÂN QUYỀN

Hồng Kông yêu cầu tổ chức nhân quyền của Anh đóng trang web

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ( Carrie Lam ). Chính quyền đặc khu vẫn thi hành nghiêm chỉnh luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. AP - Vincent Yu

Phan Minh 1 phút

Tuân theo luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt, chính quyền Hồng Kông đã yêu cầu tổ chức phi chính phủ về nhân quyền có trụ sở tại Anh Quốc đóng trang web Hong Kong Watch. Theo giới chức Hồng Kông, trang web này gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm qua 14/03/2022, tổ chức này tuyên bố sẽ có phản ứng.