Covid tiếp tục hoành hành, Trung Quốc hạn chế di chuyển

TRUNG QUỐC - COVID-19

Thụy My

Thụy My

Trước số lượng ca nhiễm tăng vọt, gần 100 triệu người Trung Quốc được yêu cầu ở yên trong nhà hoặc hạn chế di chuyển. Chính quyền Thượng Hải cho ngưng các chuyến bay từ nước ngoài từ hôm nay 16/03/2022 cho đến ngày 01/05.

Quảng cáo Đọc tiếp

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình chi tiết :

« Chúng tôi nhận được chỉ thị vào nửa đêm hôm qua, nên không có thì giờ báo cho quý vị biết ». Sáng nay một trong những người bảo vệ cổng vào khu nhà giờ đây đã đóng kín, nói với chúng tôi. Đội chiếc nón kết, vẻ tươi cười qua chiếc khẩu trang, người gác cổng quan sát không để cho ai có thể vượt rào.

Từ trung tâm công kỹ nghệ Thâm Quyến và Đông Hoản ở đông nam Trung Quốc cho đến tỉnh Cát Lâm ở miền đông bắc, hay từ Trùng Khánh ở tây nam đến tận Tây An ở tây bắc, những thành phố như Thượng Hải và Lang Phường, tổng cộng có đến gần 100 triệu người Trung Quốc được yêu cầu ở yên trong nhà, trừ phi phải đi mua các mặt hàng thiết yếu.

Nếu làn sóng Omicron nổi lên trở lại đã làm những chiếc máy bay nằm im trên phi đạo ở Thượng Hải, nếu các ca nhiễm tăng cao khiến những hình ảnh ấn tượng về những con đường không có bóng người tại những đại đô thị lại tái xuất hiện trên chương trình thời sự truyền hình, sự trỗi dậy của Covid được nhận thấy hàng ngày trong những biện pháp vi mô nhằm hạn chế di chuyển và tụ tập.

Để tránh dịch chuyển, cơ quan y tế khuyến cáo không rời khỏi các thành phố, nếu không khi quay về sẽ bị cách ly 14 ngày tại nhà. Cũng trong tinh thần này, kể từ hôm qua vé xe lửa được hoàn tiền không mất phí trên toàn quốc. Phong tỏa, bán phong tỏa, các biện pháp được thích ứng theo tiến triển các ca Covid. Tại Thâm Quyến, métro và các tuyến xe buýt ngưng chạy. Ở Thượng Hải, nhà trẻ và trường mẫu giáo đóng cửa, việc giảng dạy qua mạng được tiến hành với học sinh tiểu học. Tại Bắc Kinh, những hoạt động ngoại khóa bị hạn chế kể từ thứ Hai.

Một giáo viên dạy piano ở khu phố Hàn Quốc của thủ đô Trung Quốc nói : « Chúng tôi đã xem lại chỉ thị tối qua, các hoạt động thể thao văn hóa ngoài giờ bị tạm ngưng để ngăn virus lây lan ». Trên WeChat và Vi Bác, câu « lưỡng điểm nhất tuyến », đi từ điểm này đến điểm kia mà không dừng lại, được nhắc đến nhiều trong những cuộc trao đổi. Một người cha trẻ phàn nàn với đồng nghiệp trong một tiệm mì ở khu kinh doanh : « Ngày nào cũng vậy, cuộc đời tôi được đúc kết bằng « lưỡng điểm nhất tuyến ». Tại trường học sáng nay, thầy giáo của con trai tôi nói rằng chúng tôi không còn được rời khỏi thành phố, nếu không sẽ phải cách ly 14 ngày khi về nhà ».

Tránh đi đây đi đó, về thẳng nhà sau khi làm việc, chiến lược zero Covid được cho là năng động, nhắm tránh việc phong tỏa toàn bộ như hồi khởi đầu đại dịch. Nhưng được bao lâu ? Báo chí nhà nước dẫn lời một nhà dịch tễ học của đại học Lan Châu : « Trung Quốc phải duy trì chiến lược zero Covid năng động, và kiểm soát được làn sóng lây nhiễm mới, từ nay đến đầu tháng Tư ». Một chiến lược « zero ca nhiễm » bị thách thức bởi tốc độ lan tràn của Omicron. »

Hồng Kông phong tỏa các bãi biển

Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm nay 16/03/2022 thông báo sẽ đóng cửa hầu hết các bãi biển, sau khi những hình ảnh cư dân Hồng Kông không đeo khẩu trang nằm sưởi nắng gây phẫn nộ tại Hoa lục. Bà không nói cụ thể ngày nào, nhưng báo chí địa phương cho biết chính quyền bắt đầu phong tỏa từ ngày mai.

Cư dân mạng Trung Quốc cáo buộc chủ yếu do Hồng Kông quá chậm chạp nên Covid mới lan tràn tại Hoa lục. Đặc khu ghi nhận gần 750.000 ca trong vòng chưa đầy ba tháng, nhưng không phong tỏa toàn bộ, trong khi tại lục địa cả trăm triệu người bị buộc ở nhà trong tuần này do mỗi ngày hơn 3.000 ca.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký