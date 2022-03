BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên có khả năng thử thêm tên lửa liên lục địa ICBM

Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, J. Sullivan, cảnh báo Bắc Triều Tiền sẽ tiếp tục thử tên lửa liên lục địa. © AP - Patrick Semansky

Ngày 25/03/2022, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã không ra được tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên, do Nga và Trung Quốc phủ quyết. Trong khi đó, theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, chế độ Bình Nhưỡng có khả năng sẽ tiến hành nhiều vụ thử tên lửa ICBM khác.

Phát biểu với báo giới, ông Jake Sullivan cho rằng vụ thử tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng « nằm trong kế hoạch thử nghiệm và khiêu khích của Bắc Triều Tiên đã được thực hiện từ tháng trước và sẽ tiếp tục diễn ra ». Tuy nhiên, không có « dấu hiệu đặc biệt » nào cho thấy Bắc Triều Tiên lên kế hoạch thử tên lửa vào lúc tổng thống Mỹ công du châu Âu. Theo ông Sullivan, được Yonhap trích dẫn, « đa số các quyết định liên quan đến chương trình thử hạt nhân đều được đưa ra tùy theo bối cảnh của bán đảo Triều Tiên và tầm nhìn của Bắc Triều Tiên về tình hình an ninh, chứ không theo lịch trình làm việc của tổng thống Biden ». Còn tại Liên Hiệp Quốc, sau nhiều giờ họp kín ngày 25/03, 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An lại bị chia rẽ về vụ thử tên lửa liên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên. Theo AFP, Hoa Kỳ đã không thuyết phục được các nước thành viên thông qua « các biện pháp trừng phạt mạnh hơn » đối với chế độ Kim Jong Un và lên án các vụ thử tên lửa là « những hành động khiêu khích ngày càng nguy hiểm ». Nga và Trung Quốc đã loại mọi biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Bình Nhưỡng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân (Zhang Jun) thậm chí còn đề nghị « giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt vào thời điểm thích hợp ». Còn phó đại sứ Nga Anna Evstigneeva cho rằng « việc tăng cường trừng phạt đe dọa đến người dân Bắc Triều Tiên với những vấn đề kinh tế-xã hội và nhân đạo không chấp nhận được ».