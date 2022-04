Chiến tranh Ukraina : Nga thuyết phục Ấn Độ tránh hùa theo phương Tây

ẤN ĐỘ - NGA

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (P) và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov trước cuộc tiếp xúc ngày 01/04/2022 tại New Delhi (Ấn Độ).

Sau Bắc Kinh, ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov ngày 01/04/2022 đến New Delhi hội đàm với đồng nhiệm Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar và được thủ tướng Narendra Modi tiếp. Matxcơva « đánh giá cao » phản ứng của New Delhi về tình hình Ukraina.

Đến nay, Ấn Độ tránh lên án Nga can thiệp quân sự vào Ukraina. Nga là một đối tác quan trọng của Ấn Độ. Phương Tây lo ngại chính quyền của thủ tướng Narendra Modi giúp Nga lách lệnh cấm vận của Mỹ và Tây phương.

Ấn Độ một trong bốn thành viên bộ Tứ QUAD cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Do vậy, Mỹ lưu ý Ấn Độ rằng Nga « là một đối tác không đáng tin cậy » và Nga đang thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, trong bối cảnh Ấn Độ mở rộng các quan hệ liên minh với châu Á, Úc và nhất là Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiến tranh Ukraina đẩy chính quyền Modi vào thế lưỡng nan như giải thích của thông tín viên Sébastien Farcis từ New Delhi :

Từ đầu xung đột, Ấn Độ kêu gọi chấm dứt các hành động gây hấn tại Ukraina nhưng chưa bao giờ quy trách nhiệm trực tiếp cho Matxcơva đã gây ra cuộc chiến này. Có một dữ liệu giải thích cho lập trường đó của New Delhi : khoảng 85 % trang thiết bị quân sự của Ấn Độ do Nga cung cấp. Trong điều kiện đó, khó có thể đoạn tuyệt với Matxcơva nhất là vào thời điểm mà quân đội Trung Quốc sát cạnh càng lúc càng tỏ ra hung hăng. Chuyên gia về quân sự Manoj Josshi thuộc Đài Quan Sát Observer Research Foundation cho rằng phương Tây không cần phải lo lắng về lập trường của New Delhi.

Ông giải thích : « Ấn Độ không có khả năng giúp Nga lách lệnh trừng phạt. Ngay cả trên thị trường dầu hỏa, khối lượng mà Ấn Độ nhập khẩu của Nga không nhiều. Tôi cho rằng Mỹ hiểu được hoàn cảnh của Ấn Độ lệ thuộc vào Nga về năng lượng cho nên Washington chấp nhận lập trường của New Delhi trong một chừng mực nào đó, miễn là Ấn Độ không hỗ trợ Nga nhiều hơn nữa và tôi cũng không nghĩ rằng Ấn Độ sẽ đi xa hơn trong việc giúp đỡ Nga ».

Ngoại trưởng Nga có mặt tại New Delhi hôm nay để thảo luận với đồng nhiệm về các phương tiện để Ấn Độ nhập khẩu dầu hỏa của Nga mà không cần phải sử dụng hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế. SWIFT. Các ngân hàng lớn của Nga đã bị loại khỏi hệ thống thông tin tài chính này.

