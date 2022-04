Chiến tranh Ukraina : Nhật Bản sẽ ngưng mua than đá của Nga

NHẬT BẢN - NGA - TRỪNG PHẠT

Hôm qua 08/04/2022, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Tokyo sẽ ngừng mua than đá của Nga. Đây là một trong số các biện pháp trừng phạt mới của Tokyo nhắm vào Matxcơva do các "tội ác chiến tranh" mà Nga đang gây ra ở Ukraina. Đồng thời, Nhật Bản cũng sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga. Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt hành động tương tự của châu Âu. Tuy nhiên, xứ hoa anh đào sẽ không thể từ bỏ than đá và khí đốt của Nga trong một sớm một chiều.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường trình :

Nhật Bản không thể ngay lập tức từ bỏ than đá và khí đốt của Nga. Kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima gặp sự cố dẫn đến việc 54 lò phản ứng cung cấp 30% lượng điện năng phải ngưng hoạt động, Nhật Bản đã chuyển sang sử dụng than đá và khí đốt để sản xuất năng lượng. Do an ninh năng lượng của nước này cũng mong manh như của Đức, Nhật Bản chỉ có thể chấm dứt việc nhập khẩu than đá của Nga theo từng bước.

Nga là nhà cung cấp than cho nhiệt điện lớn thứ hai của xứ hoa anh đào, chiếm 12% lượng than nhập khẩu của Nhật Bản. Tuy không nhiều, nhưng số lượng này khó có thể bù đắp được. Vấn đề thiếu năng lượng của Nhật Bản đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi một trận động đất mạnh vào tháng 3 năm ngoái làm hư hại 8 nhà máy nhiệt điện than ở nước này. Các nhà máy đó có thể sẽ phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Khả năng thiếu điện vào mùa hè là điều đáng lo ngại. Nhật Bản đang đặt ưu tiên trở lại cho việc phát triển năng lượng hạt nhân để bảo đảm việc cung cấp điện một cách ổn định và với giá phải chăng.

