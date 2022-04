Điện ảnh : Sony tiếp tục làm phim từ các trò chơi điện tử hành động

VĂN HÓA

Tuy bộ phim ''Uncharted'' (Thợ săn cổ vật) đã bị giới phê bình quốc tế chê bai, nhưng một cách bất ngờ bộ phim với Tom Holland trong vai chính đã thu về 383 triệu đô la doanh thu toàn cầu, đủ để cho hãng phim Sony tiếp tục khai thác ''Uncharted'' như một thương hiệu. Đồng thời Sony Pictures lên kế hoạch thực hiện nhiều tựa phim phiêu lưu hành động khác, trong đó có dự án quan trọng nhất là phim chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng ''Ghost of Tsushima''.

Trên đà thành công của thương hiệu ''Resident Evil'' với hơn một tỷ đô la cho 7 phim và gần đây hơn nữa là ''Uncharted'' (mặc dù phim với Tom Holland từng bị cấm chiếu ở Việt Nam vì trong phim có cho thấy tấm bản đồ ''đường lưỡi bò''), hãng phim Sony tăng cường việc phát triển các phiên bản điện ảnh, chuyển thể từ các tựa game video điện tử từng thịnh hành trên PlayStation. Được ấp ủ từ ba năm qua, bộ phim ''Ghost of Tsushima'' (Bóng ma đảo Tsushima) là dự án điện ảnh đang được hãng phim Sony Pictures cùng với PlayStation Productions đầu tư khá kỹ lưỡng, chủ yếu cũng vì đây là một trong những thương hiệu mà hãng này năm giữ độc quyền phát hành.

Đạo diễn của ''John Wick'', lá chủ bài của Sony

Để thực hiện dự án đầy tham vọng này, hãng phim Sony đã triệu mời đạo diễn người Mỹ Chad Stahelski. Thông tin này được loan tải trên các mạng xã hội thông qua tài khoản chính thức của Sony. Ông Chad Stahelski đã từng tham gia hai đoàn làm phim Marvel cũng như DC Films qua hai dự án ''Captain America: Civil War'' và ''Bird of Prey'' (Harley Quinn), nhưng đạo diễn Chad Stahelski từng nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ loạt phim ''John Wick'' với Keanu Reeves trong vai chính. Sau khi thành công với ba tập đầu, đạo diễn Chad Stahelski còn đang bận rộn với phần quay phim cho ''John Wick Chapter 4''. Nếu hoàn tất kịp thời, không cần phải quay thêm một số cảnh bổ sung (reshoot). Chương thứ tư của John Wick sẽ được cho ra mắt đầu năm tới và như vậy, đạo diễn Chad Stahelski sẽ rảnh tay hơn để điều hành dự án ''Ghost of Tsushima''.

Để bổ sung cho đội hình này, hãng phim Sony đã tuyển mộ nhà biên kịch trẻ tuổi Takashi Doscher. Anh đã từng thành công trước đó tại nhiều liên hoan phim với tác phẩm đầu tay là phim gay cấn hồi hộp ''Still'' quay tại dãy núi Appalachian. Trong bước kế tiếp, Takashi Doscher thu hút sự chú ý của giới phê bình quốc tế nhờ bộ phim khoa học viễn tưởng ''Only'' nói về một cặp trai gái cố gắng sống sót trong một thế giới mà hơn một nửa nhân loại đã bỏ mình trước sức tàn phá của một loại virus mới.

Về phần mình, nhà sản xuất Peter Kang, đại diện của công ty phát hành trò chơi điện tử (Sucker Punch Productions) cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà soạn kịch bản Takashi Dosche để chuyển thể nội dung game lên màn ảnh lớn, sao cho gần sát nhất với nguyên tác. Trong khi đạo diễn Chad Stahelski khẳng định tập trung đề cao cốt truyện, khai thác những đặc điểm của trò chơi để có thể mang đến một bản phóng tác điện ảnh trung thành với nội dung của game cũng như những gì mà các gamer cảm nhận được trong cuộc chơi. Bằng cách này, đạo diễn Stahelski hy vọng tạo ra một tác phẩm chuyển thể có đủ sức hấp dẫn đối với các fan ghiền chơi game cũng như thành phần khán giả mới. Đây là một yếu tố quan trọng từng thấy nơi bộ phim ''Uncharted'' (Thợ săn cổ vật), tuy bị giới phê bình điện ảnh chê bai nhưng lại làm cho cộng đồng người hâm mộ đông đảo cảm thấy khá hài lòng.

Cốt truyện hấp dẫn thời cổ trang xứ Phù tang

Về mặt nội dung, ''Ghost of Tsushima'' lấy bối cảnh xứ Phù Tang vào cuối thế kỷ XIII, kể lại câu chuyện của một hiệp sĩ samurai (kỵ binh) tên là Jin Sakai, ngoài kỹ năng tác chiến, anh còn tinh thông binh pháp. Gia tộc Sakai từ nhiều thế hệ qua luôn trung thành với Lãnh chúa Shimura trên đảo Tsushima, Nhật Bản. Tuy nhiên, Jin Sarai lại là người sống sót sau một trận tử chiến với quân Mông Cổ. Toàn bộ gia tộc của anh bị tàn sát khi đạo quân Mông Cổ xâm chiếm Tsushima. Thoát chết nhờ được hai chị em Yuna và Taka giải cứu, Jin Sarai nuôi dưỡng mối căm thù với nhân vật phản diện chính là kiện tướng Khotun Khan, cháu ruột của Thành Cát Tư Hãn và cũng là người lãnh đạo binh đoàn Mông Cổ. Cùng với đồng đội, Jin bắt đầu khởi nghĩa, chiêu mộ nhân tài để lập một đội quân cảm tử nhằm tiêu diệt kẻ xâm lăng.

Trước khi được chuyển thể thành phim, ''Ghost of Tsushima'' từng là một trò chơi điện tử ăn khách thuộc thể loại game hành động phiêu lưu trong một thế giới mở. Game này đã nhận được nhiều lời khen khi được phát hành vào mùa hè năm 2020. Chỉ trong 3 ngày đầu được phát hành cho hệ máy PlayStation, trò chơi ''Ghost of Tsushima'' đã bán được gần 2 triệu rưỡi bản, đương nhiên trở thành hiệu trò chơi gốc bán chạy nhất trên thị trường thời bấy giờ. Tính cho tới đầu năm 2022, ''Ghost of Tsushima'' đã bán được hơn 8 triệu bản trên toàn thế giới. Trò chơi này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về hình ảnh và cách thức điều khiển (83 điểm trên 100 theo mạng tổng hợp Metacritic) nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh trong lối thiết kế thế giới mở. Dù vậy, ''Ghost of Tsushima'' đã giành được một số giải thưởng quan trọng trong năm qua về mặt đồ họa, âm thanh, thiết kế hình ảnh và chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

Dòng phim siêu anh hùng của Sony vẫn còn yếu kém

''Ghost of Tsushima'' là dự án phim chuyển thể từ game thứ nhì do hãng Sony Pictures và PlayStation Productions hợp tác sản xuất. Công ty PlayStation Productions hiện đang thực hiện một phiên bản truyền hình phóng tác từ tựa game ăn khách ''The Last of Us''. Theo dự kiến, loạt phim kinh dị này khai thác dòng phim thây ma xác sống (zombies) sẽ được phát hành trên kênh truyền hình HBO vào năm tới. Còn ''Ghost of Tsushima'' tiếp nối xu hướng thực hiện các phiên bản điện ảnh chuyển thể từ game, sau khi một số tựa phim theo kiểu này đã thành công trên thị trường.

Trong những năm gần đây, có nhiều hãng phim đã bắt đầu tập trung khai thác dòng phim chuyển thể từ những tựa game nổi tiếng như Cuộc chiến sinh tử ''Mortal Kombat'', Sát thủ bóng đêm ''Assassin's Creed'', Nhím thần tốc ''Sonic the Hedgehog'' hay thám tử ''Detective Pikachu"… Hãng phim Sony đương nhiên khó thể nào mà bỏ qua nguồn doanh thu khổng lồ này, nhất là trong bối cảnh công ty Nhật đang gặp nhiều cạnh tranh trên khá nhiều phương diện. Nếu như tập ba của Người Nhện (Không còn nhà) đã thu về gần 1,9 tỷ đô la doanh thu, thì thành công này là do sự hợp tác giữa Sony và Marvel. Cũng như Marvel, phía Sony cũng muốn phát triển nguyên một thế giới siêu anh hùng dựa trên các nhân vật phản diện, thế nhưng ngoại trừ trường hợp của Quái vật ''Venom'', sự thất bại ê chề gần đây của bộ phim ''Morbius'' (chỉ thu về 128 triệu đô la toàn cầu) lại tác động đến các dự án kế tiếp như Thợ săn quái dị ''Kraven The Hunter'' hay Thợ săn qủy ''Blade''.

Về điểm này, có thể nói dòng phim siêu anh hùng của Sony vẫn chưa thể sánh bằng vũ trụ điện ảnh (mở rộng thành nhiều chu kỳ) của Marvel. Điều có thể giải thích vì sao Sony trong thời gian tới sẽ triệt để khai thác các tựa game ăn khách của Playstation, chủ yếu cũng vì Sony không phải chia sẻ nhượng quyền thương hiệu với bất cứ ai, đồng thời các tựa game ăn khách do tập đoàn Sony nắm giữ toàn quyền khai thác, có thể được chuyển thể sang rất nhiều lãnh vực khác.

