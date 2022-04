ẤN ĐỘ -OMS - COVID-19

Ước tính mới của WHO về Covid-19 : Ấn Độ có nhiều ca tử vong nhất

Ảnh minh họa : Đài hóa thân Ghazipur ở New Delhi, Ấn Độ ngày 13/05/2021. AP - Amit Sharma

Thùy Dương 2 phút

Trong hai năm đại dịch, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của gần 6 triệu người theo số liệu chính thức. Nhưng Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng con số trên thực tế cao hơn nhiều. Định chế y tế thế giới ước tính có 15 triệu ca tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Covid-19, và một phần lớn là ở Ấn Độ. Ước tính của WHO khiến New Delhi giận dữ.