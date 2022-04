Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ngoài mong đợi

TRUNG QUỐC - KINH TẾ

Sau hơn một tháng đối mặt với biến thể Omicron và số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, nhiều thành phố bị phong tỏa, Trung Quốc bất ngờ thông báo GDP tăng 4,8 % trong quý 1/2022. Đây là một thành tích ngoài mong đợi. Tuy nhiên trong cuộc họp báo hôm 18/04/2022 một quan chức cao cấp Trung Quốc nhìn nhận nền kinh tế thứ nhì thế giới đang phải đối mặt với « nhiều thách thức quan trọng ».

Quảng cáo Đọc tiếp

Vào lúc hàng chục triệu ngời dân Trung Quốc tại các thành phố lớn, như Thượng Hải, Thẩm Quyến, Tây An … bị phong tỏa để chống dịch, hàng quán bị đóng cửa, nhiều nhà máy ngưng hoạt động … tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc dường như không bị ảnh hưởng. Theo thống kê được công bố sáng nay, trong 3 tháng đầu năm 2022 GDP Trung Quốc tăng 4,8 % so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, Stéphane Lagarde thận trọng trước thành tích ngoạn mục này :

Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn do làn sóng Omicron gây ra từ đầu tháng ba. Tỷ lệ tăng trưởng 4,8 % này so với cùng thời kỳ năm ngoái do vậy chỉ phản ánh một phần tác động của các biện pháp Zero Covid đối với nền kinh tế mà thôi. Dù vậy thành quả này cũng khá hơn so với tỷ lệ tăng trưởng là 4,4 và thậm chí là 4,3 % như nhiều chuyên gia kinh tế đã dự báo. Sức kháng cự đó của được giải thích phần nào nhờ chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng lên được hơn 5 %, tính theo tỷ lệ cả năm và đây là một thành tích cao hơn các dự báo.

Ngược lại tất cả những chỉ số khác đều báo động đỏ. Hàng chục thành phố lớn tại Hoa lục bị phong tỏa toàn bộ như trường hợp của Tây An, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam mới vừa gần đây hoặc bị phong tỏa bán phần. Kèm theo đó là những tác động đối với hoạt động thương mại. Chỉ số bán lẻ trong tháng 3/2022 giảm 3,5 %. Số người thất nghiệp tăng cao nhất kể từ tháng 5/2020 -đặc biệt là trong giới thanh niên.

Đối với các nhà máy, mặc dù Thượng Hải dự trù mở cửa trở lại các công xưởng, nhưng mọi việc sẽ diễn ra từng bước một. Chính vì thế mà Tổng Cục Thống Kê sáng nay cảnh báo "nhiều khó khăn và thách thức lớn đang ở phía trước" và sự cần thiết phải coi ổn định kinh tế là ưu tiên tuyệt đối, như thủ tướng Lý Khắc Cường gần đây đã nhiều lần nói đến sự cấp thiết phải hỗ trợ nền kinh tế.

Cũng vì Covid-19 mà hôm nay thành phố Thượng Hải thông báo có ba ca tử vong đầu tiên. Đấy là ba bệnh nhân cao niên, (từ 89 đến 91 tuổi) không thể chích ngừa vì có quá nhiều bệnh nền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký