Thái Bình Dương: Trung Quốc và quần đảo Salomon xác nhận ký kết Hiệp ước an ninh

THÁI BÌNH DƯƠNG - TRUNG QUỐC

Từ nhiều ngày nay thông tin rò rỉ về một thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Salomon, nam Thái Bình Dương với Trung Quốc gây lo ngại cho Úc và các đồng minh. Hôm nay, 20/04/2022, chính quyền Salomon, sau khi ký kết thỏa thuận nói trên với Bắc Kinh, đã kêu gọi các nước « tôn trọng » các lợi ích quốc gia của quần đảo này.

AFP dẫn lời thủ tướng quần đảo Salomon, ông Manasseh Sogavare, theo đó chính quyền quần đảo xác nhận đã ký một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc « cách đây ít hôm ». Theo thủ tướng Manasseh Sogavare, chính quyền quần đảo đã ký kết văn bản này nhằm « bổ sung cho » một thỏa thuận về an ninh hiện có giữa quần đảo Salomon với Úc, bởi các hợp tác quốc tế hiện nay không cho phép quần đảo khắc phục được « những khiếm khuyết nghiêm trọng về an ninh » quốc gia.

Tuyên bố của chính phủ quần đảo Salomon được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc thông báo ký « Hiệp định khung về an ninh » với quần đảo ngày hôm qua, 19/04.

Trong lúc chính quyền quần đảo Salomon chính thức thông báo về Hiệp định an ninh với Trung Quốc, ngày hôm nay, ngoại trưởng Úc, Marise Payne, lên tiếng chỉ trích tính chất « không minh bạch » và phê phán chính quyền quần đảo đã không tham khảo các quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương về vấn đề này. Phó thủ tướng Úc Barnaby Joyce nói thẳng : « Chúng tôi không muốn một nước Cuba khác sát bờ biển nước Úc ».

Hôm nay, chính quyền quần đảo Salomon đã từ chối trả lời câu hỏi về thời điểm công bố nội dung văn bản Hiệp ước, theo đòi hỏi của lãnh đạo đối lập. Hồi tháng trước, một văn bản dự thảo Hiệp ước an ninh Trung Quốc – quần đảo Salomon, trong đó có đề xuất cho phép Trung Quốc triển khai hải quân và cảnh sát tại quần đảo, bị rò rỉ ra ngoài. Chính quyền Úc và Mỹ lo ngại Bắc Kinh xây dựng căn cứ hải quân tại quần đảo Salomon.

Cuối năm 2021, quần đảo Salomon – với diện tích khoảng 29.000 km² và 700.000 dân - rung chuyển với nhiều vụ bạo động đẫm máu trong bối cảnh thất nghiệp, nghèo đói gia tăng và tình cảm thù ghét chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong một bộ phận cư dân quần đảo dâng cao. Nhiều cơ sở thương mại Trung Quốc bị cướp phá, đốt cháy tại Horiara, thủ đô quần đảo, cách nước Úc khoảng 1.500 km.

Úc là một trong những quốc gia đầu tiên trong vùng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến quần đảo, thể theo một hiệp ước an ninh song phương. Bắc Kinh cũng gửi một số huấn luyện viên cảnh sát và trang thiết bị chống bạo động.

