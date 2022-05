Thủ tướng Úc : Sẽ không có căn cứ quân sự Trung Quốc ở quần đảo Salomon

THÁI BÌNH DƯƠNG - ÚC - TRUNG QUỐC

Úc sẽ làm việc với các đồng minh của mình để Trung Quốc không thể thiết lập căn cứ quân sự ở quần đảo Salomon, quốc gia đã ký kết một hiệp ước an ninh với Bắc Kinh. Trên đây là cam kết hôm 08/05/2022 của thủ tướng Úc Scott Morrison trong cuộc vận động tranh cử.

Vấn đề quần đảo Salomon đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại từ phía Úc và Mỹ khi đảo quốc này ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc vào tháng trước. Canberra và Washington lo ngại thỏa thuận này sẽ cho phép Bắc Kinh lập căn cứ quân sự tại quần đảo ở miền Nam Thái Bình Dương này, nằm cách Úc 2000 km.

Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình Úc, lãnh đạo Công Đảng Úc thuộc phe đối lập Anthony Albanese đã gọi hiệp ước an ninh giữa Quần Đảo Salomon và Trung Quốc là một “thất bại lớn về chính sách đối ngoại” của thủ tướng Scott Morison thuộc đảng Bảo Thủ.

Để phản pháo, ông Scott Morrison nhấn mạnh rằng việc đặt căn cứ quân sự của Trung Quốc trên quần đảo Solomon sẽ là một hành động vượt qua “lằn ranh đỏ” và “Úc sẽ làm việc với các đối tác của mình để ngăn chặn một kết cục như vậy”. Tuy nhiên, thủ tướng Úc đã từ chối đề cập đến về những biện pháp mà Úc có thể thực hiện.

Ông Morrison tỏ ý tin tưởng trước việc “Chính phủ quần đảo Salomon đã nói rất rõ là họ không tìm kiếm hoặc ủng hộ” việc thiết lập sự hiện diện quân sự của Trung Quốc.

Cho đến nay, thủ tướng Úc đã bị chỉ trích vì đã không ngăn chặn được việc ký kết thỏa thuận, trong một khu vực thường được xem là sân sau của nước Úc.

Nhật Bản và các quốc gia Thái Bình Dương cũng lo ngại

Hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và Quần Đảo Salomon không chỉ khiến Úc lo ngại. Vào hôm qua 08/05, nhân một cuộc họp báo trực tuyến, ngoại trưởng Nhật Bản cho biết là Tokyo cùng với hai đảo quốc Nam Thái Bình Dương khác là Fiji và Palau cũng cảm thấy lo ngại về hiệp ước an ninh mà Trung Quốc vừa ký với Salomon do “tác động đáng kể” đến an ninh của toàn vùng Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đã kết thúc vào hôm qua chuyến công du tới hai quốc đảo Thái Bình Dương Fiji và Palau.

Theo ông Hayashi, Tokyo sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, Úc và New Zealand để đảm bảo ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

