LIÊN HIỆP QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Siết chặt trừng phạt Bắc Triều Tiên: Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu dự thảo nghị quyết Mỹ đề xuất

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửan Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/05/2022. AP - Lee Jin-man

Trọng Thành 3 phút

Tối 26/05/2022, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có kế hoạch bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng, do hàng loạt vụ thử tên lửa mới đây. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên mới đây, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội Đồng Bảo An.