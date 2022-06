Bắc Kinh : Phi cơ quân sự Úc bay qua Biển Đông "đe dọa chủ quyền Trung Quốc"

TRUNG QUỐC-ÚC

Ngày 07/06/2022, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) tuyên bố các phi cơ quân sự Úc "đe dọa trầm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc" và cách đáp trả của quân đội Trung Quốc là "hợp lý" và "đúng luật".

Trước đó, hôm Chủ nhật, bộ trưởng Quốc Phòng Úc Richard Marles tố cáo một máy bay tiêm kích J-16 Trung Quốc đã ngăn chận "một cách nguy hiểm" một phi cơ thám sát P-8 của Úc trên Biển Đông vào cuối tháng Năm.

Bắc Kinh nói rằng đã nhận diện được các phi cơ quân sự Úc và đã cảnh báo, sau khi Canberra cáo buộc hành động của máy bay Trung Quốc gây nguy hiểm cho an toàn của phi hành đoàn. Hôm qua, 06/06, Trung Quốc còn đe dọa Úc nên "hành động thận trọng" để tránh những "hậu quả nặng nề". Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Triệu Lập Quân tuyên bố "không bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc với lý do thực hiện tự do hàng hải".

Sự kiện này xảy ra ba tháng sau khi Canberra cáo buộc quân đội Trung Quốc chiếu tia laser vào các phi cơ Úc. Tuần trước, Canada cũng tố cáo phi công Trung Quốc suýt gây ra một vụ va chạm trên không phận quốc tế, khi phi cơ tuần tra của Canada đang làm nhiệm vụ chống việc tránh né cấm vận của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng các phi công của họ đã đáp lại "hành vi khiêu khích" của quân đội Canada.

Úc tuyên bố những chuyến bay giám sát ở Biển Đông là bình thường, trong khi Trung Quốc luôn cho rằng họ có chủ quyền trên hầu hết vùng biển chiến lược này - bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye khẳng định yêu sách của Bắc Kinh là vô căn cứ. Lập trường này của Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ và các đồng minh.

