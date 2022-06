Việt Nam ký với Ấn Độ thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự đầu tiên

VIỆT NAM - ẤN ĐỘ

Với Trung Quốc trong tầm nhắm, bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã bắt đầu ba ngày công du Việt Nam. Sau cuộc hội đàm hôm nay, 08/06/2022, giữa ông Rajnath Singh với đồng nhiệm Việt Nam Phan Văn Giang, hai bên đã ký kết một bản Tuyên Bố Tầm Nhìn Chung về quan hệ quốc phòng song phương cho đến năm 2030 và nhất là một bản Thỏa Thuận Ghi Nhớ (MoU) về hỗ trợ hậu cần quân sự.

Theo hãng tin Ấn Độ PTI, việc Hà Nội và New Delhi ký kết hai văn kiện hợp tác nói trên là một bước tiến lớn trong quan hệ chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều quan ngại trước việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng tại vùng Biển Đông nói riêng và Ấn Độ-Thái Bình Dương nói chung.

Bản Tầm Nhìn Chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ mở rộng hơn nữa “phạm vi và quy mô” của quan hệ quốc phòng vốn đã tốt đẹp giữa hai nước, trong lúc thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần quân sự cho phép quân đội hai bên sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung nguồn tiếp liệu.

Báo chí Ấn Độ nhấn mạnh: Bản Ghi Nhớ về hỗ trợ hậu cần là thỏa thuận lớn đầu tiên mà Việt Nam ký với một nước khác trong lãnh vực này. Theo bộ Quốc Phòng Ấn Độ: “Trong thời điểm hợp tác ngày càng gia tăng giữa các lực lượng quốc phòng hai nước, đây là một bước tiến quan trọng nhằm đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ hậu cần có lợi cho cả hai bên…”

Trong chính sách quốc phòng của Ấn Độ, các thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự được cho là một nhân tố quan trọng. Sau khi ký kết một thỏa thuận loại này với Mỹ vào năm 2016, Ấn Độ đã lần lượt ký các hiệp ước tương tự với Úc, Nhật, hai quốc gia khác trong nhóm Bộ Tứ, cũng như là với Pháp, Singapore…

Phát biểu trên mạng Twitter, bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ cho rằng hợp tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ “là một yếu tố quan trọng của sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Riêng về Biển Đông, theo báo chí Việt Nam, hai bộ trưởng Quốc Phòng Việt-Ấn đều “chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công Ứơc Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982…”

