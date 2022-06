Trung Quốc: Sẽ “chiến đấu đến cùng” để ngăn không cho Đài Loan độc lập

TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Đối thoại an ninh Shangri-la ở Singapore ngày 12/06/2022.

Tại hội nghị an ninh châu Á Đối Thoại Shangri-La ở Singapore, vào hôm nay, 12/06/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã lại lên tiếng khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ “chiến đấu đến cùng” để ngăn không cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Tuyên bố này được cho là lời đáp trả chống lại các tố cáo của lãnh đạo Lầu Năm Góc Mỹ Lloyd Austin, tố cáo các hoạt động quân sự “khiêu khích và gây bất ổn” của Bắc Kinh trong khu vực.

Với một giọng điệu cứng rắn, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh “sẽ chiến đấu bằng mọi giá và chiến đấu đến cùng”. Theo ông: “Những ai chủ trương Đài Loan độc lập với mục đích phân chia Trung Quốc chắc chắn sẽ không đạt được mục đích của mình. Không nên đánh giá thấp quyết tâm và khả năng của các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình.”

Ngoài vấn đề Đài Loan, ông Ngụy Phượng Hòa cũng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến các hành vi cản trở quyền tự do đi lại trên vùng Biển Đông mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích. Theo ông, Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, trong bối cảnh “một cường quốc nhất định từ lâu nay vẫn áp đặt quyền bá chủ trên biển dưới chiêu bài tự do hàng hải”, một lời đả kích rõ ràng nhắm vào Hoa Kỳ.

Theo thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, sách lược của Trung Quốc chính là tự nhận mình là nạn nhân bị Mỹ bức hiếp.

“Quan điểm của Trung Quốc không hề thay đổi, mà chính là hoàn cảnh đã thay đổi. Đây chính là điều mà Bắc Kinh luôn khẳng định vào lúc mà các nước vùng châu Á-Thái Bình Dương đang lo ngại trước tình hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung liên quan đến Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vào hôm nay đã lợi dụng diễn đàn của Đối Thoại Shangri-La để một lần nữa tố cáo Mỹ và đồng minh bị ông cho là đã “xây dựng những bức tường phân cách trong vùng châu Á-Thái Bình Dương”, mà nạn nhân là Trung Quốc, đang phải chịu hậu quả của chủ trương thành lập các khối tách biệt trong vùng, ám chỉ đến các liên minh an ninh theo sáng kiến của Mỹ.

Theo ông Ngụy Phượng Hòa, Hoa Kỳ còn theo đuổi chính sách “đối đầu” trong khi Trung Quốc có đường lối hòa bình, chỉ tìm cách bảo vệ chủ quyền của mình mà thôi.

Về Đài Loan, theo bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, chính sách là thống nhất trong hòa bình, nhưng nếu Đài Bắc tuyên bố độc lập, Bắc Kinh sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại.

Sau khi nhấn mạnh làn ranh đỏ nói trên, và sau khi bác bỏ những cáo buộc của Mỹ bị ông đánh giá là “vu khống”, ông Ngụy Phượng Hòa đã nhiều lần dùng đến từ “chiến tranh” để nói đến Ukraina, vì bối cảnh quốc tế hiện nay cũng là cuộc xâm lược do Nga tiến hành, và sức kháng cự của Ukraina, một ví dụ cho thấy là việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực không phải là không có rủi ro.”

Trước các lời đe dọa hung hăng của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại Singapore, chính quyền Đài Bắc vẫn giữ bình tĩnh. Vào hôm nay, thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương (Su Tseng Chang) đã nhắc lại một quan điểm mà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nhiều lần công khai tuyên bố: “Miễn là có sự bình đẳng, có đi có lại và không có điều kiện tiên quyết về chính trị, chúng tôi sẵn sàng tỏ thiện chí tham gia đối thoại với Trung Quốc”.

