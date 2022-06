Đổ bộ Đài Loan, giải pháp quá tốn kém cho Trung Quốc ?

ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Vào lúc Bắc Kinh khẳng định « chiến đấu đến cùng », tìm mọi cách ngăn cản Đài Loan tuyên bố độc lập, ở Đài Bắc bộ Quốc Phòng ý thức được rằng « nếu phải đọ sức với Trung Quốc về mặt quân sự, Đài Loan không có một cơ hội nào ». Nhưng theo giới quan sát « xâm chiếm Đài Loan sẽ là một giải pháp tốn kém » đối với Trung Quốc.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hãng tin Pháp AFP hôm 17/06/2022 dẫn lời nhà sử học tại đảo Bành Hồ/ Penghu của Đài Loan, ông Cheng Ing Jin tin rằng, tựa như Ukraina trước sức mạnh của quân đội Nga hiện nay, « những người lính Đài Loan sẽ bảo vệ tổ quốc đến cùng ». Nếu lính Trung Quốc đổ bộ lên Đài Loan thì cũng sẽ « sa lầy » như quân Nga ở Ukraina.

Yếu tố địa hình, địa lý là một đồng minh khác của Đài Loan. Một báo cáo của Học Viện Hải Quân Mỹ đánh giá Trung Quốc « rất khó » điều tàu lội nước đổ bộ lên Đài Loan. Nếu Bắc Kinh chọn giải pháp này, thì vì lý do thời tiết, chiến dịch đó chỉ có thể diễn ra hai lần trong năm là vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 và sau đó là khoảng tháng 10.

Ngoài ra, Đài Loan có nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh, một trong số đó là Bành Hồ. Đây là nơi Đài Loan đã trang bị ra-đa và hệ thống tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Chuyên gia James Char, khoa Nghiên cứu Quốc tế đại học Rajaratnam của Singapore cho rằng « ngay giai đoạn đầu, phía Trung Quốc sẽ hứng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng ».

Ian Easton, tác giả "The Chinese Invasion Threat", cùng với một cộng sự lưu ý, đảo Đài Loan chỉ có 14 bãi biển để có thể đưa quân đổ bộ vào nhưng chung quanh những bãi biển đó là những vách núi rất khó để đối thủ của Đài Loan hy vọng làm chủ tình hình.

Bonny Lin, giám đốc chương trình China Power Project thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược CSIS của Mỹ bồi thêm « đấy chỉ là một phần của vấn đề ». Không dễ tiến quân vào những khu vực ẩm ướt, vào những vùng núi và đông dân cư.

Rõ ràng khi so mối tương quan lực lượng, thì cán cân nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh. Theo báo cáo 2021 của Lầu Năm Góc, Đài Loan chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 90.000 quân, so với ở phía bên kia bờ eo biển, lực lượng của Trung Quốc gồm hơn một triệu người. Nếu như Trung Quốc có đến 6.300 chiến xa thì Đài Loan chỉ có thể trông cậy vào khoảng 800 chiếc. Khối lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc cao gấp bốn lần so với của Đài Loan.

Nhưng Washington phải nhìn nhận rằng Trung Quốc có đội tàu hải chiến hùng hậu nhất thế giới. Tàu của Trung Quốc « càng lúc càng hiện đại và hoạt động có hiệu quả ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký