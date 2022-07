Chiến hạm Mỹ lại đến gần quần đảo Trường Sa trên Biển Đông

BIỂN ĐÔNG - HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Reuters trích dẫn thông báo của Đệ thất Hạm đội Mỹ hôm nay, 16/07/2022, cho biết, một khu trục hạm của Hoa Kỳ lại đến gần quần đảo Trường Sa, đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Đây là lần thứ hai chỉ trong một tuần, chiếc tàu USS Benfold lại đến gần khu vực này trong khuôn khổ chiến dịch bảo đảm tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hôm thứ Tư 13/7, quân đội Trung Quốc thông báo huy động hải quân và không quân đuổi chiếc khu trục hạm USS Benfold do chiến hạm này bị xem là « xâm nhập trái phép lãnh hải của Trung Quốc » khi đến gần quần đảo Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh đã xây nhiều đảo nhân tạo và đặt trên đó các cơ sở quân sự.

Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch bảo vệ tự do lưu thông hàng hải tại vùng Biển Đông, bất chấp những hạn chế do Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan áp đặt đối với quyền “qua lại vô hại” trên biển.

Thông báo của Đệ thất Hạm đội Mỹ cho rằng, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan vi phạm luật quốc tế do vẫn đòi các nước phải xin phép hoặc báo trước, khi một tàu quân sự sử dụng quyền “qua lại vô hại” để đi vào vùng lãnh hải, tức khu vực 12 hải lý chung quanh các đảo đang tranh chấp ở Trường Sa.

Hoa Kỳ vẫn cho rằng những hạn chế như vậy là “một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và tự do hàng không, đối với tự do giao thương và tự do về cơ hội kinh tế”.

Bắc Kinh vẫn khẳng định không cản trở quyền tự do hàng hải và hàng không, và tố cáo Washington cố tình gây căng thẳng ở khu vực Biển Đông.

Theo hãng tin Anh, bộ Quốc Phòng Trung Quốc hiện chưa có phản ứng gì về việc chiến hạm Mỹ lần thứ hai đến gần quần đảo này chỉ trong vòng một tuần.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký