Liên Âu kêu gọi Hồng Kông bỏ luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt

Sau Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đến lượt Liên Hiệp Châu Âu hôm 28/07/2022 kêu gọi Hồng Kông bãi bỏ luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt, « ngừng thi hành » các điều khoản trong bộ luật này.

Phát ngôn viên của lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu, Nabila Massrali, cho biết Bruxelles « ủng hộ khuyến cáo của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc », kêu gọi Hồng Kông hủy bỏ luật an ninh quốc gia, « ngừng áp dụng các điều khoản trong bộ luật đó ngay lập tức ». Bà Massrali nhấn mạnh « một lần nữa Liên Âu bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hành vi chà đạp các quyền công dân cơ bản, như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội ở Hồng Kông ». Chính quyền Hồng Kông không được « truy tố, hăm dọa đại diện các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào các tổ chức quốc tế ».

Liên Hiệp Châu Âu, qua thông cáo của bà Nabila Massrali, nhắc lại Trung Quốc đã từng cam kết bảo đảm quy chế một quốc gia hai chế độ cho Hồng Kông « tối thiểu là đến năm 2047 ».

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc Kinh áp đặt đã được ban hành từ cuối tháng 6/2020 với mục đích chặ đứng các cuộc biểu tình vì dân chủ. Từ khi văn bản này có hiệu lực, nhiều nhà đấu tranh Hồng Kông đã phải sống lưu vong như La Quán Thông (Nathan Law), một số khác bị cầm tù như Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), hay nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ hệ thống báo Apple Daily.

Cách đây hai ngày, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình trạng nhân quyền tại Hồng Kông đang « xấu đi » và cũng đã yêu cầu chính quyền đặc khu hành chính này hủy bỏ luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt từ 2020.

