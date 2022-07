Chính phủ Ấn Độ thúc đẩy ‘‘hỗ trợ pháp lý’’ để sớm trả tự do cho hàng trăm nghìn tù nhân

ẤN ĐỘ - TƯ PHÁP

Ít ngày trước dịp Quốc khánh 15/08/2022, chính phủ Ấn Độ ngày hôm qua, 30/07, thúc giục ngành tư pháp khẩn trương có biện pháp để trả tự do cho hàng trăm nghìn người đang bị tạm giam, trong khi chờ khi ra tòa. Thủ tướng Narendra Modi đưa ra chủ trương nói trên sau khi Tòa Án Tối Cao Ấn Độ ra một phán quyết lên án nghiêm khắc tình trạng bất công này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Thông báo của ông Modi được đưa ra tại hội nghị các Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Địa phương (DLSA - District Legal Services Authorities) toàn quốc họp lần đầu tiên. Ấn Độ có tổng cộng hơn 670 Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Địa phương. Theo báo chí Ấn Độ, cũng trong dịp này, thủ tướng Modi đã kêu gọi sự hỗ trợ của Liên đoàn Luật sư trong việc trợ giúp pháp lý cho những người bị tạm giam.

Thông tín viên Como Bastin tường trình từ Bangalore :

‘‘Trong cuộc họp đầu tiên của các cơ quan tư pháp địa phương toàn quốc, thủ tướng Modi đã đưa ra thông điệp nói trên. Ông đặc biệt kêu gọi các thẩm phán địa phương, với sự giúp đỡ của phía cảnh sát và nhà tù, nhanh chóng tiến hành xét xử để trả tự do cho các tù nhân, vào lúc dịp kỷ niệm biểu tượng của Độc lập Ấn Độ đang đến gần.

Thủ tướng Ấn Độ đưa ra quan điểm như trên sau phán quyết rất nghiêm khắc đối với hệ thống tư pháp Ấn Độ, của Tòa Án Tối Cao, được đưa ra hôm 11/07. Cơ quan tư pháp cao nhất Ấn Độ nhận định : ‘‘Các nhà tù ở Ấn Độ đang tràn ngập các công dân đang bị xét xử”, đồng thời cho biết thêm rằng trong số họ, nhiều người đang bị giam giữ vì những sai sót rất nhẹ, hoặc đôi khi thậm chí kể cả không có lý do thực sự nào. Tòa Án Tối Cao Ấn Độ dùng diễn đạt “Nhà nước cảnh sát” để nói về tình trạng nói trên.

Vào ngày 15/07, bộ trưởng Tư Pháp Kiren Rijiju đã tỏ thái độ phẫn nộ với việc khoảng 350.000 người Ấn Độ đang phải chờ đợi được xét xử, đôi khi chỉ vì họ không đủ tiền thuê luật sư. Theo bộ trưởng Tư Pháp, chính phủ đã quyết định tạo điều kiện cho việc ân xá và giảm án tù để làm trống các nhà tù càng nhanh càng tốt’’.

Theo báo cáo ‘‘Thống kê Nhà tù Ấn Độ’’ do Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, công bố vào năm 2020, tổng cộng các trại giam Ấn Độ quản lý 488.511 tù nhân, trong đó 371.848 người đang chờ được xét xử, tương đương 76% người bị giam giữ.

Theo ngân hàng dữ liệu của World Prison Brief (Viện Institute For Crime & Justice Policy Research (ICPR), thuộc Đại học University of London) (dựa trên số liệu chính thức của chính quyền các nước), tỉ lệ người bị giam giữ trên tổng số dân của Ấn Độ là 35/100.000 dân, của Trung Quốc là 119/100.000 dân, của Việt Nam là 130/100.000 dân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký