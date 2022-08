Quân đội Miến Điện triển hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

MIẾN ĐIỆN - NHÂN QUYỀN

Quân đội Miến Điện hôm nay, 01/08/2022, thông báo kéo dài thêm sáu tháng « tình trạng khẩn cấp », có hiệu lực từ sau cuộc đảo chính tháng 2/2021.

Theo trang mạng của tờ báo chính thức Global New Light of Myanmar, được hãng tin AFP trích dẫn, lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing đã đề nghị các thành viên chính phủ quân sự cho ông « cầm quyền thêm 6 tháng nữa », tức đến tháng 2/2023. Đề nghị này đã được 11 thành viên Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia « nhất trí thông qua ».

Chính quyền quân sự đã cam kết bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trước tháng 8/2023. Tuy nhiên, trong bài diễn văn được phát sóng hôm nay, ông Min Aung Hlaing đã không nêu rõ ngày cụ thể, mà chỉ tuyên bố Miến Điện cần phải có « hòa bình và ổn định » để tổ chức bầu cử. Tướng Min Aung Hlaing nói đến việc « cải tổ » hệ thống bầu cử, bằng cách cho thay thế hình thức bỏ phiếu theo đa số đơn danh, vốn đã mang lại nhiều lợi thế cho đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) của bà Aung San Suu Kyi, bằng hình thức bầu cử « theo tỷ lệ ».

Tuyên bố này của tướng Min Aung Hlaing được đưa ra đúng vào lúc ASEAN chuẩn bị có cuộc họp cấp ngoại trưởng vào thứ Tư 03/08 tại Phnom Pênh, thủ đô Cam Bốt, nhưng Miến Điện không được mời. Theo nhận định của nhiều chuyên gia được AFP trích dẫn, ASEAN lần này rất có thể sẽ bày tỏ thái độ cứng rắn hơn với Naypyidaw sau vụ hành quyết các nhà đối lập chính trị hôm thứ Hai, 25/07/2022, đồng thời kêu gọi các bên liên quan có các « hành động cụ thể » chống lại chế độ quân sự, theo như một bản thảo tuyên bố chung mà hãng tin Pháp tham khảo được.

AFP nhắc lại, tập đoàn quân sự Miến Điện đã ban hành tình trạng khẩn cấp ngay sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021, lật đổ lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, với lý do là cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020 mang lại thắng lợi cho đảng LND đã bị gian lận.

Cuộc đảo chính này đã khiến Miến Điện rơi vào nội chiến làm ít nhất hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 15 ngàn người bị bắt, theo các số liệu do một tổ chức phi chính phủ Miến Điện cung cấp. Trong khi đó các cuộc trấn áp đẫm máu nhắm vào các nhà đối lập vẫn tiếp tục. Bà Aung San Suu Kyi, 77 tuổi, giải Nobel Hòa Bình, bị bắt ngay trong ngày đảo chính, phải đối mặt với nhiều cáo buộc, có nguy cơ lãnh án tổng cộng đến 150 năm tù.

