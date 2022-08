Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Pelosi thăm chính thức Hàn Quốc

HÀN QUỐC - HOA KỲ

Chiều ngày 03/08/2022, máy bay của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, hạ cánh tại căn cứ không quân Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ có đại sứ Hoa Kỳ và chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc ra đón bà Pelosi.

Quảng cáo Đọc tiếp

Thông tín viên RFI Trần Công tại Seoul tường trình :

"Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc đã có một buổi họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vào ngày 04/08 với bà Pelosi. Buổi họp được cho là thân thiện, và các chủ đề được thảo luận bao gồm hợp tác kinh tế và an ninh quốc phòng. Phía Hàn Quốc đã yêu cầu sự hợp tác và ủng hộ của Quốc Hội Mỹ với các công ty Hàn Quốc liên quan đến các đạo luật cơ sở hạ tầng, hỗ trợ khoa học và chất bán dẫn. Sau buổi họp, hai bên đã ra một thông cáo báo chí chung tại tòa nhà Quốc hội ở Yeouido, Seoul, nhất trí tăng cường liên minh chiến lược giữa hai nước và ủng hộ nỗ lực của hai chính phủ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Sau đó, bà Pelosi đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với tổng thống Yoon Suk-yeol vì ông này đang trong kỳ nghỉ. Cuộc điện đàm tập trung vào vấn đề hợp tác công nghệ, an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, tự do hàng hải, và vấn đề người Mỹ gốc Hàn tại các khu vực bầu cử. Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm của bà Pelosi là một dấu hiệu răn đe mạnh mẽ của liên minh Mỹ-Hàn đối với Triều Tiên. Một quan chức văn phòng Tổng thống cho biết “nói tổng thống và bà Pelosi không gặp nhau vì sợ Trung Quốc là vô lý, do lịch trình thăm Đài Loan của bà Pelosi được quyết định trước đó chỉ một tuần, còn lịch nghỉ của tổng thống đã được sắp xếp trước đó khá lâu.”

Mặc dù vậy, việc đón tiếp mà Hàn Quốc dành cho bà Pelosi được cho là khá lạnh nhạt do không có sự đón tiếp nào từ chính phủ và bộ Ngoại Giao Hàn Quốc. Và cũng không có một buổi gặp mặt nào giữa ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và bà Pelosi, do ông đã lên đường sang Cam Bốt để dự hội nghị các ngoại trưởng ASEAN vào chiều ngày 03/08/2022.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định "vẫn giữ quan điểm một nước Trung Quốc, và đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại eo biển Đài Loan và tin rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là rất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực”.

Chủ tịch Hạ Viện đến thăm Khu phi quân sự DMZ

Theo dự kiến, chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi cũng sẽ đến thăm Khu phi quân sự (DMZ), ranh giới phân chia hai miền Nam - Bắc Triều Tiên. Như vậy, bà Pelosi sẽ là quan chức cao cấp nhất đầu tiên trong chính quyền Biden đến thăm Khu vực An ninh chung (Joint Security Area - JSA) và làng đình chiến liên Triều Bàn Môn Điếm, kể từ sau cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un năm 2017. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xem chuyến thăm khu vực DMZ của bà Pelosi như là "một tín hiệu răn đe mạnh mẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký