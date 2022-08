Ấn Độ tặng Sri Lanka máy bay trước khi tầu Trung Quốc cập cảng Hambantota

ẤN ĐỘ - SRI LANKA

Tầu theo dõi không gian và vệ tinh Viễn Vọng 5 (Yuan Wang 5) của Trung Quốc cập cảng Hambantota của Sri Lanka ngày 16/08/2022, chậm 5 ngày so với kế hoạch ban đầu vì New Delhi gây sức ép với chính quyền Colombo. Theo tình báo Ấn Độ, tầu Viễn Vọng 5 được sử dụng để theo dõi vệ tinh và làm gián điệp.

Việc chính quyền Colombo cuối cùng cho phép tầu Viễn Vọng 5 lưu lại đến ngày 22/08 để được tiếp liệu cũng cho thấy sức ép từ phía Bắc Kinh mạnh hơn. Ngày 15/08, ngay trước hôm tầu Viễn Vọng 5 cập cảng Hambantota, Ấn Độ tặng Sri Lanka một máy bay trinh sát.

Thông tín viên RFI Côme Bastin tường trình từ Bangalore :

« An ninh Ấn Độ và Sri Lanka được tăng cường nhờ hai nước hiểu nhau và hợp tác. Món quà này là sự đóng góp mới nhất của Ấn Độ vào mục tiêu này ». Ông Gopal Baglay, cao ủy Ấn Độ ở Sri Lanka, phát biểu như trên tại một căn cứ quân sự gần Colombo.

Máy bay nói trên là kiểu máy bay Đức Dornier 228 được sản xuất tại Ấn Độ, làm nhiệm vụ theo dõi vùng biển và vùng duyên hải. Do bị khủng hoảng kinh tế dai dẳng và nặng nề, lực lượng hải quân của Sri Lanka không còn khả năng đảm trách nhiệm vụ này.

Ấn Độ là nước khởi xướng Hiệp định An ninh Colombo (Colombo Security Conclave), gồm Sri Lanka, Maldives và Mauritius, về an ninh hàng hải và an ninh mạng. Năm 2015, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát động chương trình « An ninh và tăng trưởng cho tất cả các nước trong vùng », trong đó có việc tặng máy bay này.

Đằng sau mong muốn xích gần lại này là mối đe dọa của Trung Quốc, nước đang tăng cường hiện diện quân sự và thương mại gần các vùng biển Ấn Độ, trong đó có Sri Lanka. Việc tặng máy bay của Ấn Độ, chỉ một hôm trước khi tầu công nghệ hiện đại của Trung Quốc cập cảng Sri Lanka, cho thấy cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng đang diễn ra giữa hai cường quốc châu Á ở Sri Lanka ».

