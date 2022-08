Vụ người Việt trốn khỏi sòng bài ở biên giới: Cam Bốt, Việt Nam hợp tác điều tra

VIỆT NAM - CAM BỐT

Ảnh chụp màn hình The Phnom Penh Post cho thấy các lao động Việt Nam chạy trốn khỏi một sòng bài ở Chrey Thom, Kandal, ngày 18/08/2022.

Theo nhật báo The Phnom Penh Post hôm qua, 21/08/2022, Cam Bốt và Việt Nam đang hợp tác điều tra về vụ 40 người Việt do bị bóc lột như nô lệ đã chạy trốn khỏi một sòng bài ở Cam Bốt và bơi qua sông về Việt Nam hôm 18/08.

Tờ The Phnom Penh Post trích lời tỉnh trưởng tỉnh Kandal, ông Kong Sophorn, cho biết có 42 người nhân viên người Việt đã trốn khỏi một sòng bài ở huyện Koah Thom, tỉnh Kandal, do có tranh chấp lao động với chủ và do cảnh sát Cam Bốt đang điều tra xem họ có được sử dụng một cách hợp pháp hay không.

Trả lời tờ Phnom Penh Post, ông Am Sam Ath, phó giám đốc tổ chức nhân quyền LICADHO cho biết các nhân viên người Việt đã chuẩn bị cho cuộc đào thoát từ hai đêm trước và đã hành động vào buổi sáng 18/08 lợi dụng lúc cửa sòng bài vừa mở và lúc ấy chỉ có 7 hoặc 8 quản lý sòng bạc đang làm việc.

Trong 42 số người trốn khỏi sòng bài, một người đã bị bảo vệ sòng bài bắt lại, những người khác thì chạy thoát và nhảy xuống sông Bình Ghi ở biên giới để bơi về Việt Nam. Một người trong số này không biết bơi nên đã bị chết chìm. Xác của nạn nhân, một thiếu niên 16 tuổi, đã được tìm thấy tại một đoạn sông khu vực huyện An Phú tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Nội Vụ Cam Bốt Sar Kheng cũng là chủ tịch Ủy ban quốc gia chống buôn người, cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những người Việt Nam trốn khỏi sòng bạc đã được hứa trả lương cao, nhưng trên thực tế lại không được như thế, mà thậm chí không được trả lương và một số người dường như làm việc không có giấy tờ hợp lệ. Cũng theo lời bộ trưởng Sar Kheng, một số nhân viên người Việt còn kẹt trong sòng bài và chính quyền sẽ gặp họ. Cảnh sát Cam Bốt cũng đã bắt giữ một quản lý của sòng bài để điều tra.

Trả lời trang VnExpress, một trong những người Việt Nam trốn thoát khỏi sòng bài Cam Bốt cho biết họ đã phải làm việc đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày và nếu không chịu làm như thế họ có thể bị đánh đập đến chết.

Sau vụ này, phó giám đốc tổ chức LICADHO bày tỏ quan ngại về nạn buôn người ở Cam Bốt. Ông cho rằng chính phủ Phnom Penh cần phải tăng cường các luật chống buôn người để không gây tổn hại cho hình ảnh của nước này trên trường quốc tế.

