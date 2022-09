Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công du Hàn Quốc

HÀN QUỐC - HOA KỲ

Một ngày sau các vụ thử tên lửa đạn đạo mới của Bắc Triều Tiên, hôm nay 29/09/2022, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới Hàn Quốc mở chuyến công du nhằm củng cố mối quan hệ giữa Washington và Seoul. Quốc phòng và kinh tế là những chủ đề chính được hai bên thảo luận. Theo quân đội Hàn Quốc, hôm qua, Bình Nhưỡng đã bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các tên lửa đã bay khoảng 360 km ở độ cao 30 km.

Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Rocca cho biết thêm chi tiết :

Liên minh với Hàn Quốc là nền tảng của an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của phó tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc gặp hôm nay với tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tóm tắt rất rõ tầm quan trọng của chuyến thăm Seoul của bà.

Những hồ sơ trong chuyến thăm ngắn của bà Harris bao gồm các vấn đề kinh tế, đặc biệt là mối lo ngại của Hàn Quốc khi thấy các nhà sản xuất xe hơi của họ bị thiệt thòi do luật chống lạm phát của Mỹ. Nhưng do bối cảnh an ninh hiện nay, cùng với quyết định của bà Harris đi thăm khu phi quân sự ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên, các vấn đề quốc phòng sẽ là trọng tâm của chuyến công du.

Mục tiêu của Washington là tái khẳng định mong muốn bảo vệ các đối tác của họ trong khu vực, một tuần sau khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử của Mỹ đến Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh với Nhật Bản. Cuộc tập trận này khiến Bình Nhưỡng không hài lòng, và họ đã tỏ rõ sự bất bình. Các cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm nay ước tính rằng vụ thử hạt nhân lần thứ 7 của Bắc Triều Tiên, vốn được dự đoán từ lâu, có thể diễn ra trong thời gian từ ngày 16/10 đến ngày 07/11, tức là trong thời gian giữa đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc và cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ.

Hôm nay, theo nguồn tin Reuters, lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (MSDF) đã thông báo sẽ tổ chức tập trận chung với Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào ngày mai 30/09 ở biển Nhật Bản.

