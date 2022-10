Mỹ, Hàn Quốc bắn nhiều tên lửa ra biển, một ngày sau Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

MỸ - HÀN QUỐC - BĂC TRIỀU TIÊN

Ảnh do Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc Cung cấp: Tên lửa chiến thuật ATACMS được phóng trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, ngày 05/10/2022.

Theo bộ tổng tham mưu Hàn Quốc, hôm nay, 05/10/2022, quân đội Hàn Quốc và quân đội Hoa Kỳ mỗi bên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS “để tấn công với độ chính xác cao vào một mục tiêu ảo trên biển Nhật Bản”. Đây là hành động của liên minh Mỹ-Hàn nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng hôm qua bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung gian ngang qua lãnh thổ Nhật Bản.

Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận thất bại của vụ phóng tên lửa tầm ngắn thứ năm Hyunmoo-2. Tên lửa này đã rơi ít lâu sau khi được bắn lên.

Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình:

“Sáng sớm hôm nay, liên minh Mỹ Hàn tiếp tục bắn 4 tên lửa chiến thuật tầm ngắn (ATACMS) vào các mục tiêu giả định trên biển. Tiếp theo kế hoạch răn đe, tàu sân bay Reagan đã được điều động quay trở lại Hàn Quốc. Đây được xem là một động thái bất thường của liên minh. Tham mưu trưởng liên quân giải thích rằng điều này chứng tỏ khả năng tác chiến khẩn cấp của các lực lượng tổng hợp trong việc ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Và các hành động đáp trả đều được quyết định với sự tham vấn bộ trưởng Quốc Phòng của Mỹ và Hàn Quốc.

Phía quân đội Hàn Quốc cũng bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tên Hyunmoo-2, tuy nhiên tên lửa này đã gặp trục trặc kỹ thuật và quay ngược về căn cứ ngay sau khi được phóng. Tuy không có thương vong nào được xác nhận cho tới lúc này, quân đội đang tích cực điều tra nguyên nhân của tai nạn.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ tổ chức vào chiều hôm nay một cuộc họp công khai về vụ phóng tên lửa hôm qua của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, khó có khả năng Hội Đồng Bảo An ban hành các trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, do Trung Quốc và Nga đã nhiều lần phản đối các trừng phạt bổ sung nhắm vào Bình Nhưỡng. Các nghị quyết trừng phạt thường chỉ được thông qua khi Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích quy mô lớn như thử hạt nhân hoặc bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”.

Washington khẳng định bảo vệ Nhật Bản

Trong một cuộc điện đàm hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cùng lên án vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm này, tổng thống Biden khẳng định cam kết “không gì lay chuyển” của Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật còn bày tỏ quyết tâm “tiếp tục các nỗ lực để hạn chế khả năng của Bắc Triều Tiên tiến hành các chương trình phát triển bất hợp pháp các tên lửa đạn đạo và các vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Về phần tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, hôm qua, ông đã lên án hành động “leo thang” của Bình Nhưỡng và kêu gọi chế độ Kim Jong Un nối lại đối thoại nhằm tiến tới “ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng được.”

