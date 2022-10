Bắc Triều Tiên bắn thêm 2 tên lửa đáp trả Mỹ và Hàn Quốc

ĐÔNG BẮC Á - QUÂN SỰ

Tên lửa Bắc Triều Tiên được phóng đi từ một nơi không được tiết lộ. Ảnh không ghi thời điểm do chính quyền Bình Nhưỡng cung cấp ngày 17/04/2022.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại thêm căng thẳng. Hôm nay, 06/10/2022, Bình Nhưỡng lại bắn hai tên lửa về phía biển Nhật Bản. Như vậy là chỉ cách nhau hai ngày, Bắc Triều Tiên hai lần bắn tên lửa nhằm đáp trả « các biện pháp trả đũa » của Seoul và Washington và các cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Thông tín viên RFI Trần Công tường trình từ Seoul:

« Vào lúc 6 giờ sáng hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía đông bắc của biển Nhật Bản. Đây là một mục tiêu mới của Bắc Triều Tiên, thay vì đảo Risom như thường lệ. Hai tên lửa này cũng được bắn từ một địa điểm mới là Samseok, một khu vực nằm ở phía đông sân bay Sunan, khá xa khu vực trung tâm của Bình Nhưỡng. Đây cũng được xem là điều bất thường trong lần phóng này của Bắc Triều Tiên.

Ngoài mục tiêu thị uy và đáp lại việc Mỹ đưa tàu sân bay Reagan quay trở lại Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa hôm nay còn gửi một thông điệp mới đến chính quyền Seoul: kể cả khi sân bay Sunan bị tấn công phủ đầu, nếu chiến tranh xảy ra, Bắc Triều Tiên vẫn có thể phản công từ những vị trí khác.

Theo tính toán, hai loại tên lửa được bắn lần này là KN-23 và KN-24, với tầm bắn của cả hai đều được ghi nhận là tăng so với các lần bắn trước đây và bao phủ được toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đang theo đuổi việc cải tiến các loại tên lửa và toàn bộ Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên nếu chiến tranh xảy ra.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã họp khẩn cấp với Ủy ban Thường Vụ Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để thảo luận về các biện pháp đối phó. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân khẳng định rằng thế trận phòng thủ liên hợp sẽ được củng cố hơn nữa để đối phó với bất kỳ đe dọa nào đến từ Bắc Triều Tiên. Ông lên án vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên là một thách thức không thể coi thường đối với cộng đồng quốc tế ».

Theo AFP, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngay lập tức lên án vụ thử tên lửa lần thứ 6 chỉ trong vòng hai tuần, xem đây là « điều hoàn toàn không chấp nhận được ».

Vụ bắn tên lửa sáng 06/10 diễn ra chỉ ít giờ sau cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, được triệu tập theo đề nghị của Pháp, Anh, Albania, Na Uy và Ireland, bàn về vụ thử tên lửa trước đó của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo AFP, các nước trong Hội đồng vẫn bị chia rẽ. Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ « đầu độc » môi trường an ninh trong vùng Đông Á với « các cuộc tập trận do Mỹ và nhiều nước khác trong vùng tiến hành ». Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield lên án « nỗ lực hiển nhiên của Trung Quốc và Nga để thưởng cho những hành động xấu » của Bắc Triều Tiên. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.

Nhà phân tích Soo Kim của tổ chức nghiên cứu và tham vấn Rand Corporation dự báo Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thử tên lửa, vì « vào thời điểm này, đối với ông Kim Jong Un, lùi bước hoặc dừng các hành động gây hấn có thể sẽ gây phản tác dụng đối với các lợi ích của ông ấy. Đó là chưa kể đến nguồn nhân lực và tài chính đã đổ vào những vụ thử vũ khí này ».

