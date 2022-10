Hồng Kông bị chỉ trích sau khi cho một siêu du thuyền Nga cập cảng

HỒNG KÔNG - DU THUYỀN NGA

Vào thời điểm các động sản và bất động sản của giới tài phiệt Nga đang bị phong tỏa ở khắp nơi trên thế giới do chiến tranh Ukraina, thì một trong những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới của một tỷ phú được cho là thân cận với tổng thống Nga Vladimir Putin neo đậu ở ngay giữa cảng Hồng Kông. Phương Tây đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông bắt giữ du thuyền này.

Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy tường trình :

Với chiều dài 142 mét, hai sân bay trực thăng, các radar khổng lồ và tất cả các tiện nghi như một cung điện nổi có giá trị khoảng nửa tỷ đô la, siêu du thuyền Nord đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ở cảng Hồng Kông.

Nhưng lý do chính khiến chiếc du thuyền xuất hiện trên trang nhất các tờ báo địa phương là vì chủ nhân của nó là nhà tài phiệt người Nga Alexei Mordashov, người đã làm giàu trong ngành thép và khai thác quặng mỏ. Ông đồng thời được cho là rất thân cận với tổng thống Putin.

Hoa Kỳ đã ngay lập tức lên tiếng phản đối, nói rằng Hồng Kông đang đánh cược uy tín của mình và yêu cầu Hồng Kông thu giữ du thuyền Nord và bắt thủy thủ đoàn. Hôm nay châu Âu cũng đã lên tiếng phản đối.

Nhưng chính quyền Hồng Kông cho biết vẫn áp dụng các biện pháp trừng phạt do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ban hành, nhưng không có ý định và không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt do các quốc gia khác quyết định.

Nhưng che chở tài sản của một trong những nhân vật then chốt của chế độ Putin một cách lộ liễu như vậy thực sự làm xấu hình ảnh Hồng Kông, nhất là vào thời điểm mà Hồng Kông đang tìm cách trấn an cả thế giới phương Tây rằng họ vẫn là một trung tâm tài chính quốc tế đáng tin cậy và chính đáng.

