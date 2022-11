Bắc TT phóng thêm 3 tên lửa, Mỹ, Hàn kéo dài cuộc tập trận không quân

BẮC TRIỀU TIÊN - TÊN LỬA

Sau loạt 23 tên lửa đạn đạo khác nhau vào hôm qua, mức cao chưa từng thấy từ trước đến nay, Bắc Triều Tiên hôm nay, 03/11/2022 lại cho phóng thêm 3 tên lửa khác về phía biển Nhật Bản, trong đó có môt tên lửa liên lục địa, được cho là đã bị rơi ít lâu sau khi rời bệ phóng.

Từ Seoul, thông tín viên RFI Trần Công tường trình:

Hôm nay, Bắc Triều Tiên đã tiếp tục khiêu khích Hàn Quốc bằng việc phóng hai tên lửa tầm ngắn và một tên lửa liên lục địa (ICBM) về phía biển Nhật Bản. Tuy nhiên, tên lửa liên lục địa đã gặp trục trặc do đầu đạn không thể tăng tốc và đã rơi xuống vùng biển Nhật Bản ngay sau đó. Theo các thông số được ghi lại, tên lửa liên lục địa đã đạt được đến vận tốc Mach 15, bay được 760 km với tầm cao 1920 km trước khi gặp trục trặc. Phía Hàn Quốc tin rằng tên lửa liên lục địa này là loại Hwasong-17 mới nhất của Bắc Triều Tiên.

Phía Nhật Bản cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu dân chúng trong các tỉnh Miyagi, Yamakata và Niigata sơ tán đến nơi an toàn hoặc vào hầm trú ẩn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng phản đối các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là hành động bạo lực "không thể chấp nhân được".

Về phía Seoul, tổng thống Yoon Seok-yeol đã đến thăm “Ủy ban thường vụ Hội đồng An ninh Quốc gia Khẩn cấp” để nghe báo cáo tình hình. Ông đã ra lệnh mở rộng hợp tác an ninh ba bên Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh đến việc bảo đảm cuộc sống và an toàn của người dân.

Chính quyền Seoul cũng tuyên bố sẽ cố gắng thuyết phục Hội Đồng Bảo An đưa ra nghị quyết nhằm ngăn chặn việc leo thang khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc này sẽ không đem lại kết quả gì do phía Nga và Trung Quốc chắc chắn vẫn sẽ phản đối.

Theo các chuyên gia quân sự, Bắc Triều Tiên đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 và họ có thể tiến hành bất kỳ lúc nào một khi chủ tịch Kim Jong-un ra lệnh. Rất có thể vụ thử hạt nhân này sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ngày 08/11.

Không Quân Mỹ-Hàn kéo dài cuộc tập trận Vigilant Storm

Trước tình hình căng thẳng hẳn lên do các vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã quyết định kéo dài cuộc tập trận không quân hỗn hợp khởi động từ ngày 31/10 vừa qua.

Trong một thông báo công bố hôm nay, 03/10, vài tiếng đồng hồ sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa, Không Quân Hàn Quốc cho biết là cuộc tập trận mang tên Bão Táp Cảnh Giác (Vigilant Storm) đã được kéo dài do “những hành động khiêu khích gần đây từ phía Bắc Triều Tiên”.

Ngay từ hôm qua, sau loạt tên lửa được Bắc Triều Tiên phóng đi, các nước phương Tây từ Mỹ cho đến Pháp, Anh và Liên Hiệp Châu Âu đều lên án Bình Nhưỡng.

Anh, Pháp, Mỹ lên án, Nga kêu gọi bình tĩnh

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Nhà Trắng Mỹ John Kirby cho biết Hoa Kỳ “lên án” vụ bắn tên lửa do Bắc Triều Tiên tiến hành, nhất là “quyết định nguy hiểm” bắn một tên lửa xuống vùng gần lãnh hải Hàn Quốc.

Tại Luân Đôn, ngoại trưởng Anne-Marie Trevelyan cũng tố cáo hành động “vô trách nhiệm” của Bắc Triều Tiên, trong lúc Paris cũng lên án “những hành động khiêu khích mới không thể chấp nhận được”.

Về phần mình, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel cho biết ông “phẫn nộ” trước vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời tố cáo hành vi “hung hăng” và “vô trách nhiệm” của Bình Nhưỡng.

Riêng nước Nga, một đồng minh hiếm hoi của Bắc Triều Tiên, thì kêu gọi các bên “giữ bình tĩnh”. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov: “Tất cả các bên trong cuộc xung đột này phải tránh thực hiện bất kỳ điều gì có thể khiến căng thẳng gia tăng”. Đối với Nga, “tình hình trên bán đảo đã khá căng thẳng” cho nên mọi người cần giữ bình tĩnh.

