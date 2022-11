Mỹ thắt chặt quan hệ với ASEAN để đối lại ảnh hưởng của Trung Quốc

ASEAN - MỸ - THƯỢNG ĐỈNH

Ngày 12/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh của Cam Bốt, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN đã tuyên bố “bắt đầu một quan hệ đối tác chiến lược mới” nhằm đối lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Từ Phnom Penh, đặc phái viên Thanh Phương tường trình:

“Theo bản tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh Mỹ - ASEAN lần thứ 10, Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhằm "mở ra các lĩnh vực hợp tác mới quan trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh trong tương lai” của Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á.

Trong bản tuyên bố, tổng thống Joe Biden thông báo khoản tài trợ 150 triệu đô la trong các chương trình dành cho ASEAN sẽ được kết hợp với hơn 800 triệu đô la đã được yêu cầu trong năm tài chính 2023 cho các chương trình song phương ở các quốc gia thành viên ASEAN.

Bản tuyên bố nhắc lại là kể từ năm 2002, hơn 12 tỷ đô la hỗ trợ phát triển, kinh tế, y tế và an ninh đã được Hoa Kỳ cấp cho các nước thành viên ASEAN.

Tuyên bố chung Mỹ - ASEAN cho biết quan hệ đối tác chiến lược mới phản ánh "cam kết sâu sắc của chính quyền Biden-Harris đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", đồng thời quan hệ đối tác này đưa Washington và các thành viên ASEAN xích lại gần nhau hơn để cùng nhau giải quyết các thách thức liên quan đến khí hậu, an ninh lương thực và các mối đe dọa an ninh, cũng như "để xây dựng một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ và ASEAN cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác hàng hải bằng cách duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trong bài phát biểu khai mạc thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, tổng thống Biden nói với các lãnh đạo Đông Nam Á rằng Hoa Kỳ cam kết tăng cường "hòa bình và thịnh vượng trong toàn khu vực" bằng cách bảo vệ chống lại các mối đe dọa, như biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế do Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraina.

Đây là lần đầu tiên tổng thống Biden thăm vùng Đông Nam Á và đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2017, một tổng thống Hoa Kỳ dự thượng đỉnh ASEAN. Nhưng có lẽ do tuổi già, do mệt mỏi sau chuyến đi Ai Cập dự Hội nghị Khí hậu COP 27, trong bài phát biểu tại thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, tổng thống Biden thay vì cảm ơn thủ tướng Cam Bốt, đã đọc nhầm là cảm ơn thủ tướng… Colombia".

