Việt Nam : Ngoại giao cây tre với Trung Quốc mang đặc tính « tân triều cống »

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) là nhắm trấn an Bắc Kinh, nhưng không báo hiệu một thay đổi nào về cách tiếp cận cơ bản của Hà Nội đối với láng giềng phương Bắc. Trên đây là nhận định của Alexander L. Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương Daniel K. Inouye. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu.

Tại hội nghị thường niên định hướng cho các nhà ngoại giao Việt Nam tháng 12/2021, tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo cao nhất của đất nước, đã ví nền ngoại giao lý tưởng cho Việt Nam với hình ảnh một cây tre. Thân cây mảnh mai, đôi khi bị xem như là yếu đuối, nhưng cây tre lại không yếu ớt, thậm chí còn kiên cường hơn nhiều loại cây khác khi đối mặt với gió mạnh. Sử dụng cây tre như là một hình ảnh ẩn dụ, ông Trọng ủng hộ một nền ngoại giao kết hợp sự linh hoạt trong chiến thuật và kiên định trong nguyên tắc, nhằm tạo ra một sự kháng cự dẻo dai bền bỉ.

Ý tưởng về « một nền ngoại giao cây tre » đã thịnh hành tại Việt Nam từ nhiều thập niên qua ; thực sự, đây là cách ứng xử đối ngoại của Thái Lan, chứ không của Việt Nam và đã bị « biến tấu » theo cách thông thường của người Việt Nam. Nhiều người Việt Nam đã bác bỏ nền ngoại giao cây tre vì tính thiếu nhất quán của chính sách này. Nhưng những người khác thì phàn nàn rằng Việt Nam không hành động như tre, mặc dù điều đó nên làm.

Nhưng chính sách ngoại giao của ông Trọng khác với Thái Lan ở nhiều khía cạnh. Sự khác biệt chính yếu nằm ở điểm nó có « sự gắn bó với chế độ » - chính sách ngoại giao của Việt Nam là của đảng Cộng Sản Việt Nam, do đảng Cộng Sản và cho đảng Cộng Sản. Vượt lên trên sự dính kết với chế độ, còn có trong cây tre Việt Nam điều mà ông Carl Thayer từng gọi là « sự chuyên chế bạo tàn của địa lý ». Hơn cả bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác, Việt Nam vừa được hưởng lợi, vừa bị thiệt hại nặng nề khi ở gần Trung Quốc.

Phá lệ

Trong nhiều thế kỷ, quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được tiến hành theo « hệ thống triều cống » ở dạng cổ điển và trong biến thể « tân triều cống ». Hệ thống này bao gồm việc trao đổi các « tặng phẩm » cả vật chất lẫn biểu tượng giữa các nhà cầm quyền của hai nước và sự trao đổi tặng phẩm này là nghi thức thể hiện sự mất cân bằng về quyền lực giữa hai nước và nhắc nhở hai bên về vị trí cũng như nghĩa vụ trong mối quan hệ theo thứ bậc. Các nghi lễ này có vai trò chủ chốt trong sự trao đổi, phản ánh thế bất cân xứng về quyền lực, nhưng đồng thời, giúp tạo sự ổn định.

Ngoại giao cây tre của Việt Nam với những đặc tính « tân triều cống » đã được thể hiện đầy đủ khi ông Trọng đến thăm Bắc Kinh từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2022. Những tặng phẩm vật chất được trao đổi thì khó thể nhìn thấy ; chúng sẽ được thấy sau khi những thỏa thuận ký kết trong chuyến thăm này được thực hiện. Nhưng tặng phẩm biểu tượng đã có thể thấy rõ và chúng đóng góp sâu sắc cho chuyến thăm này.

Món quà biểu tượng quan trọng nhất từ Việt Nam là chuyến thăm của ông Trọng mang tính phá lệ. Quy tắc bị phá vỡ đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu ĐCSVN ngay sau khi đắc cử hay tái đắc cử thông thường là đến Lào, chứ không phải đến Trung Quốc. Chẳng hạn, sau khi được bầu làm tổng bí thư ĐCSVN năm 1997, ông Lê Khả Phiêu đã đến thăm Lào năm 1998 trước khi sang Trung Quốc năm 1999. Thay thế ông Phiêu tại Đại Hội 9 ĐCSVN tháng 4/2001, ông Nông Đức Mạnh đã đến Trung Quốc vào tháng Mười Một cùng năm sau khi đã sang thăm Lào vào tháng Sáu.

Kế nhiệm ông Mạnh tại Đại Hội 11 ĐCSVN vào tháng Giêng năm 2011, ông Trọng cũng đã công du Lào vào tháng Sáu cùng năm trước khi đến Trung Quốc vào tháng Mười. Tái đắc cử nhiệm kỳ hai tại Đại Hội 12 ĐCSVN diễn ra vào tháng Giêng năm 2016, ông Trọng cũng đến thăm Lào trước vào tháng 11/2016 rồi mới đi Trung Quốc trong tháng Giêng năm 2017. Nhưng chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng trong tháng này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau kỳ Đại Hội 13 ĐCSVN diễn ra đầu năm 2021. Như một món quà mang tính biểu tượng, chuyến đi này đã phá vỡ một quy tắc quan trọng đã được tuân thủ cẩn trọng trong nhiều thập kỷ.

Tặng phẩm xa hoa và một lời dọa dẫm

Đúng như cách thức hoạt động của hệ thống triều cống, cống phẩm từ Việt Nam gặp phải tặng phẩm xa hoa từ Trung Quốc. Ông Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tập Cận Bình sau khi ông Tập được bầu lại làm lãnh đạo tối cao của Trung Quốc tại Đại Hội 20 ĐCSTQ. Ông thậm chí còn được xếp trước Shehbaz Sharif, thủ tướng Pakistan, « đồng minh muôn thuở » của Trung Quốc. Vị lãnh đạo này chỉ gặp ông Tập Cận Bình hai ngày sau đó.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cường quốc hàng đầu của Liên Hiệp Châu Âu, được trao cho vị trí thứ tư « nhỏ xíu », hai ngày sau cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Sharif, và một ngày sau khi tiếp tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan, đối tác « hợp tác chiến lược toàn diện » mới nhất của Trung Quốc. Ông Tập còn trao tặng cho ông Trọng Huân chương Hữu nghị, huân chương cao quý nhất của Trung Quốc dành cho người nước ngoài, mà người nhận đầu tiên à tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2018.

Những nghi thức này là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm giữ Việt Nam gần với Trung Quốc hơn gây bất lợi cho mối quan hệ Việt – Mỹ. Mặc dù Trung Quốc đã theo đuổi mục tiêu này trong nhiều thập kỷ, nhưng chúng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi sự cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt.

Hơn nữa, Việt Nam có một giá trị ngày càng lớn trong cuộc đọ sức này do vị trí của nước này nằm dọc theo chiến tuyến trung tâm của cuộc đua, băng qua biển Hoa Đông và Biển Đông. Với việc Nhật Bản, Đài Loan, Úc và Ấn Độ rõ ràng gần gũi hơn với Mỹ, trong khi Nga, Bắc Triều Tiên, Cam Bốt và Pakistan, chắc chắn nằm trong phe Trung Quốc, thì Việt Nam cùng với Indonesia, Philippines, và Hàn Quốc, nổi lên như là một « quốc gia chiến trường » quan trọng trong cuộc đọ sức giữa hai siêu cường.

Cuộc chiến ngoại giao tranh giành Việt Nam giữa hai đại cường đã gia tăng cùng với sự đối đầu ngày một lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi chính quyền Biden đưa ra đề nghị nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ lên thành « đối tác chiến lược » trong 10 năm tới, Trung Quốc đã can thiệp vào và đề nghị Việt Nam tham gia vào « cộng đồng chiến lược chia sẻ tương lai ».

Điều đáng chú ý ở đây là đề nghị của Trung Quốc được hậu thuẫn bằng một sự dọa dẫm. Vào tháng 4/2022, khi ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn gọi điện cho đồng nhiệm Vương Nghị để thông báo cho phía Trung Quốc về lập trường của Việt Nam trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraina, ông Vương đã tận dụng cơ hội để cảnh cáo rằng « chúng ta không thể để … thảm kịch Ukraina sẽ bị lặp lại xung quanh chúng ta ». Đối với một số người, đây là một lời cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng nếu Hà Nội không đứng về phía Bắc Kinh chống Washington. Lời đe dọa này đã được chú ý và chuyến đi phá vỡ quy tắc của ông Trọng tới Trung Quốc là một phản ứng đối với lời dọa dẫm này.

GSI, GDI, BRI… những miếng mồi nhử của Trung Quốc

Chuyến đi này phá vỡ quy tắc nhưng không phá vỡ lối mòn; theo nghĩa này, sự việc cho thấy « cây tre » của Việt Nam kiên cường đến như thế nào. Mặc dù Tập Cận Bình đã tinh vi khuyến khích Nguyễn Phú Trọng ký xác nhận « cộng đồng cùng chung vận mệnh » khi nói rằng Trung Quốc « sẵn sàng hợp tác với ASEAN để […] tích cực thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng cùng vận mệnh của nhân loại », nhưng câu nói này đã không thấy xuất hiện trong Tuyên bố chung của hai bên.

Cũng theo kiểu cây tre, Việt Nam nói Không với Sáng kiến An ninh Toàn cầu (Global Security Initiative – GSI), kế hoạch mới nhất của ông Tập về an ninh quốc tế trong thời đại cạnh tranh giữa các cường quốc. Theo Tuyên bố chung, « Việt Nam tích cực ghi nhận Sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc » - nhưng không cam kết tham gia. Để minh họa cho cách Việt Nam « ghi nhận » đề xuất GSI của Trung Quốc trong nhiều bối cảnh khác: Vào tháng 4/2022, một cơ quan ngôn luận của ĐCSVN đã đăng một bài báo dịch từ Nikkei Asia mô tả GSI dưới góc độ tiêu cực, như là một miếng mồi để nhử các nước khác vào chiếc bẫy của Trung Quốc và một cấu trúc an ninh mà không có Hoa Kỳ.

Tuyên bố chung còn nói rằng Việt Nam « ủng hộ và sẵn sàng tham gia Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (Global Development Initiative – GDI) với những nội dung và cách thức phù hợp ». Các điều kiện kèm theo cho thấy tại Việt Nam, GDI sẽ có cùng số phận với Sáng kiến Một vành đai Một con đường (Belt and Road Initiative – BRI). Việt Nam trả phí dịch vụ môi giới cho BRI như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với Bắc Kinh, nhưng sự giám sát của công luận và nỗi lo « bẫy nợ » đã ngăn cản Việt Nam tham gia đáng kể vào những dự án đó. Hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng có sử dụng đầu tư của Trung Quốc đều có trước năm 2016. Việt Nam cũng là một trong số bốn quốc gia châu Á gạt Hoa Vi của Trung Quốc ra khỏi mạng 5G, ba nước còn lại là Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ.

Có lẽ để đổi lại việc Việt Nam tham gia GDI, Trung Quốc lần đầu tiên trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, đã tán thành Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Tuyên bố chung nói rằng Trung Quốc và Việt Nam « nhất trí […] sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử thực chất và hiệu quả ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) ».

Cạnh tranh Mỹ - Trung và sợi dây mỏng cho Việt Nam

Nhưng cũng giống như việc Việt Nam hoan nghênh BRI và bây giờ là GDI, thì việc Trung Quốc chấp thuận UNCLOS cũng chỉ là những phát biểu hơn là hành động thực tế. Không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ từ bỏ yêu sách « đường chín đoạn », vốn đã bị tòa án quốc tế bác bỏ, cho đấy là vi phạm UNCLOS.

Trên thực tế, một Tuyên bố chung tương tự đã được đưa ra trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình vào tháng 11/2017, đã không ngăn chặn được Bắc Kinh có hành vi quấy rối và làm gián đoạn hoạt động khoan thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông, buộc Hà Nội phải hủy bỏ các dự án lớn và trả một khoản tiền bồi thường ước tính một tỷ đô la cho việc phá vỡ hợp đồng.

Bất chấp những nghi thức và những lời lẽ trong chuyến thăm của ông Trọng, Việt Nam không đi ngược lại đáng kể so với định hướng chung trong chính sách đối với Trung Quốc kể từ năm 2014. Đó cũng là năm Bắc Kinh cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây ra một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1991. Trong điều kiện tốt nhất, chuyến thăm này đánh dấu một sự hưu chiến trước một cuộc đấu tranh tiếp theo giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

Việt Nam đã quyết định rằng lợi ích tốt nhất của mình là không đứng cả phía Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Kết quả là, Việt Nam đang đi dây giữa hai siêu cường. Nhưng vì cuộc đọ sức giữa hai nước này sẽ còn dữ dội hơn, sợi dây căng của Việt Nam sẽ mỏng dần. Đến lúc một lúc nào đó, sợi dây có nguy cơ trở nên quá mảnh để mà đi !

