TRUNG QUỐC - COVID-19

Trung Quốc : Biểu tình ở Quảng Đông, phản đối biện pháp chống dịch nghiêm ngặt

Biểu tình chống các biện pháp Zero Covid nghiêm ngặt, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 15/11/2022. © Video obtained by Reuters/via REUTERS

Minh Anh 2 phút

Hôm thứ Hai, 14/11/2022, dân cư một huyện ở tỉnh Quảng Đông, siêu đô thị ở đông nam Trung Quốc, đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách chống dịch « Zero - Covid » và lật đổ các rào chắn. Đây là những lao động ở nông thông phải lên các thành phố lớn để làm việc. Do vậy, họ phản đối những hạn chế di chuyển vừa được ban hành do dịch bệnh bùng phát.