Tổ Chức Y Tế Thế Giới khen ngợi việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid

TRUNG QUỐC - COVID-19

Nhiều thành phố tại Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ các quy định phòng chống dịch khắc nghiệt mà chính phủ Trung Quốc đã duy trì suốt gần 3 năm qua. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định do Omicron, biến chủng đang lây lan nhanh ở Trung Quốc, ít gây chết chóc hơn, Bắc Kinh có thể "mềm dẻo hơn" trong chính sách Zero Covid.

AFP hôm 02/12/2022 trích dẫn một quan chức Liên Âu, theo đó khi tiếp đón chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tại Bắc Kinh hôm 01/12, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giải thích các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây đòi chấm dứt các biện pháp chống dịch cho thấy 3 năm dịch bệnh đã khiến người dân Trung Quốc bực tức. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định là virus corona đang lây lan tại nước này chủ yếu là biến thể Omicron, ít gây tử vong hơn, nên các biện pháp hạn chế của Trung Quốc cũng « mềm dẻo hơn ».

Reuters cho biết hôm nay 03/12/2022 đến lượt Bắc Kinh và Thẩm Quyến giảm nhẹ các biện pháp hạn chế, đặc biệt là về các quy định xét nghiệm và phong tỏa, cách ly, cho dù số ca nhiễm thường nhật đang ở mức rất cao. Theo sau Thành Đô và Thiên Tân, chính quyền Thẩm Quyến thông báo người dân không cần kết quả xét nghiệm âm tính mới được sử dụng phương tiện giao thông công cộng và công viên. Tại thủ đô Bắc Kinh, nhiều trung tâm xét nghiệm lưu động đã đóng cửa.

Bác sĩ Michael Ryan, phụ trách về tình hình khẩn cấp của WHO, ngay lập tức phát biểu : « Chúng tôi vui mừng khi biết nhà chức trách Trung Quốc sửa đổi chiến lược hiện tại và thực sự đang cố gắng điều chỉnh các biện pháp kiểm soát virus này ». Quan chức Tổ Chức Y Tế Thế Giới lưu ý chính phủ các nước thực sự cần lắng nghe người dân phản ánh những gì họ phải chịu đựng.

90% dân số thế giới có kháng thể chống SARS-Cov-2

Hôm 02/12, tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, thông báo 90% dân số thế giới đã có kháng thể chống dịch virus SARS-Cov-2, thủ phạm gây dịch Covid-19. Phát biểu trong một cuộc họp báo, lãnh đạo WHO lưu ý đó là do mọi người đã từng nhiễm virus hoặc nhờ được tiêm chủng. Tuy nhiên, tổng giám đốc WHO kêu gọi cộng đồng không lơ là cảnh giác.

Tổng cộng, theo báo cáo của các nước gửi đến WHO, đã có 6,6 triệu người chết vì Covid-19 và gần 640 triệu ca nhiễm. Còn theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, số nạn nhân trên thực tế cao hơn rất nhiều.

