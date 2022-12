Phán quyết bất ngờ của tư pháp Hồng Kông: Cấm tưởng niệm Thiên An Môn là ‘‘phi pháp’’

HỒNG KÔNG - THIÊN AN MÔN

Hồng Kông : Đêm thắp nến tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn, tại công viên Victoria, ngày 04/06/2017.

Hôm 14/12/2022, một tòa án Hồng Kông đã ra phán quyết coi quyết định của cảnh sát Hồng Kông cấm tổ chức lễ tưởng niệm vụ Thiên An Môn hồi năm ngoài là "bất hợp pháp".

AFP cho hay, bà Judianna Barnes, thẩm phán của Tòa Thượng thẩm đặc khu, khẳng định hồi năm ngoái, cảnh sát Hồng Kông đã sai lầm khi cấm tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các nhà tranh đấu Trung Quốc bị giết hại trong biến cố Thiên An Môn 1989. Theo thẩm phán Judianna Barnes, cảnh sát đã ‘‘không chuẩn bị một cách nghiêm túc và có trù định trước’’ các phương tiện tạo điều kiện cho một cuộc tập hợp như trên, như đòi hỏi của luật pháp Hồng Kông.

Trước mắt, phán quyết nói trên đã vô hiệu hóa bản án đối với nhà tranh đấu Trâu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung), bị kết án 15 tháng tù hồi tháng Giêng vừa qua vì đã khuyến khích dân chúng Hồng Kông tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Nhiều nhà tranh đấu Hồng Kông, trong đó có tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), cũng bị phạt tù vì bất chấp lệnh cấm của cảnh sát.

Nhà tranh đấu họ Trâu, 37 tuổi, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào tranh đấu dân chủ Hồng Kông. Trước khi bị bắt, bà Trâu Hạnh Đồng từng đứng đầu Liên minh Hồng Kông, một tổ chức đã bị chính quyền ra lệnh giải thể. Liên minh Hồng Kông vẫn đứng ra tổ chức các buổi lễ thắp nến quy tụ cả trăm nghìn người tham gia.

Tòa Thượng thẩm là tòa án cấp cao nhất trong hệ thống tư pháp Hồng Kông. Bộ Tư Pháp Hồng Kông cho biết sẽ nghiên cứu phán quyết này trước khi quyết định các bước tiếp theo. Hiện tại, bà Trâu Hạnh Đồng vẫn bị giam giữ, do một số cáo buộc khác, trong đó có các tội danh liên quan đến luật an ninh quốc gia Trung Quốc mới áp đặt tại Hồng Kông.

Theo AFP, dù sao, phán quyết nói trên của tư pháp Hồng Kông là một quyết định khác thường chống lại chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Hồng Kông chống phong trào đòi dân chủ. Liên tục ba năm nay, kể từ mùa hè 2020, lễ tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn bị cấm. Hồng Kông là nơi duy nhất mà cho đến năm 2020, việc tổ chức tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn không bị cấm, .

Năm 2020 là năm mà Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới đè bẹp mọi nỗ lực tranh đấu vì dân chủ tại đặc khu. Hồi năm ngoái, chính quyền Hồng Kông đã dỡ bỏ nhiều tượng đài tưởng niệm Thiên An Môn tại các trường đại học, và đóng cửa một viện bảo tàng về Thiên An Môn.

