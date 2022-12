Giới chuyên gia: Hơn 1 triệu người Trung Quốc có nguy cơ tử vong vì Covid-19

TRUNG QUỐC - COVID-19

Trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhằm chống dịch, Viện Đo Lường và Đánh Giá Y Tế (IHME) trụ sở tại Hoa Kỳ ngày hôm qua 16/12/2022, đã dự báo rằng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc sẽ lên đến đỉnh điểm vào tháng Tư năm 2023, với số người thiệt mạng có thể lên đến 320 000 người. Trước đó, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Anh Nature cho rằng số ca tử vong vì Covid tại Trung Quốc có thể vượt mức 1 triệu rưỡi trong vòng 6 tháng.

Báo cáo của Viện Đo Lường và Đánh Giá Y Tế được thực hiện dựa trên các số liệu liên quan đến đợt bùng phát dịch do biến thể Omicron gây ra ở Hồng Kông. Hãng tin Reuters trích dẫn nhận định của giám đốc của viện này, ông Christopher Murray, giải thích rằng, kể từ khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc rất hiếm khi báo cáo trường hợp tử vong. "Đó là lý do vì sao chúng tôi xét đến tình trạng ở Hồng Kông để tìm hiểu về tỷ lệ lây nhiễm." Theo ông Murray, có khả năng một phần ba dân số Trung Quốc sẽ bị nhiễm corona virus.

Theo một số nghiên cứu khác, số ca tử vong vì Covid có thể cao hơn rất nhiều. Một báo cáo của Đại Học Hồng Kông hôm 14/12 cho rằng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng Giêng 2023, với việc mở cửa toàn bộ các tỉnh thành tại Trung Quốc và dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch, Trung Quốc có thể bị đến 964.000 người chết vì Covid.

Trước đó, trong một báo cáo công bố vào tháng 7 trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Phúc Đán ở Thượng Hải đã nói đến con số 1,55 triệu ca tử vong trong một khoảng thời gian 6 tháng.

Cho đến nay, số người tử vong vì Covid mà chính quyền Bắc Kinh đưa ra là chỉ là 5.235 người. Từ đầu tháng 12, Trung Quốc đã thông báo nới lỏng nhiều hạn chế trong chính sách zero covid. Số ca nhiễm đã tăng mạnh, ít nhất là 10.000 ca mỗi ngày.

Bắc Kinh: Lò thiêu quá tải

Từ đầu tuần này, về mặt chính thức Trung Quốc thông báo không có ca tử vong nào vì Covid-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, nhiều nhà hỏa táng trong tình trạng quá tải.

“Các xe cứu thương ra vào liên tục giữa bệnh viện và nhà xác. Các xe tang chờ đợi trước nhà tang lễ. Rất khó để biết liệu những người tử vong này có liên quan đến Covid-19 hay không, nhưng điều chắc chắn là các dịch vụ tổ chức tang lễ bị quá tải ở thủ đô và nhiều thành phố ở Hồ Bắc, trong đó có Thạch Gia Trang.

Một nhân viên của nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn cho biết lò thiêu hoạt động 24/24 và không có lịch hỏa táng nào còn trống trước ngày 21/12. Dịch vụ tang lễ Tian Shung Xiang tại Bắc Kinh cũng đưa câu trả lời tương tự.

"Các dịch vụ tổ chức tang lễ đã kín chỗ, hiện chúng tôi không nhận thêm được ai nữa. Ngay cả những người mất vì điều trị cấp cứu cũng không có chỗ. Chúng tôi đã hoạt động hết công suất. Chuyện này không xảy ra trong điều kiện bình thường, nhưng giờ ngay lập tức, chúng tôi đã kín lịch."

Chính quyền Trung Quốc thì muốn truyền tải thông điệp để trấn an người dân. Theo ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), một nhân vật trung tâm trong việc chống lại Covid, các bệnh lý liên quan đến biến thể Omicron không thể được coi là một căn bệnh virus corona mới, mà kể từ giờ giống như bệnh cúm. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng ghi nhận đây là “một bệnh cúm nghiêm trọng”.

Một số cho rằng tình trạng quá tải ở bệnh viện là do Trung Quốc mở cửa quá nhanh, sau 3 năm thực hiện chính sách zero covid. Một số khác thì nhìn nhận với tính hài hước, cho rằng "hiện nay ít nhất thì chúng ta có thể tự do đi đến bệnh viện".

Số phòng khám sốt tạm thời được mở ra tại Bắc Kinh, đã tăng từ 94 đến 303, theo số liệu của ủy ban y tế của thành phố. Một bệnh viện "dã chiến" vừa được mở ra tại cung văn hóa, thể thao ở quận Chaoyang, có thể tiếp 400 bệnh nhân Covid-19. Thủ đô Bắc Kinh không bày tỏ quan ngại về tình trạng hạ tầng y tế.

Trong một bản chỉ thị được công bố ngày hôm qua, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Quốc Vụ Viện đã yêu cầu chính quyền địa phương và bệnh viện ở vùng nông thôn, chuẩn bị cho cơn sóng thần covid-19, trong khi mà hàng triệu người Trung Quốc sẽ đi nghỉ lễ năm mới vào cuối tháng Giêng ».

Còn tại Thượng Hải, do số ca nhiễm tăng cao, hôm nay, cơ quan Giáo Dục của thành phố đã yêu cầu các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và trung học phổ thông, bắt đầu giảng dạy qua hình thức trực tuyến kể từ ngày 19/12.

