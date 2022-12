TRUNG QUỐC - WHO - COVID-19

Covid-19: WHO kêu gọi Bắc Kinh minh bạch thông tin

Một nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư bị phong tỏa, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 03/11/2022. AP - Andy Wong

Trọng Thành 3 phút

Hôm qua, 21/12/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ‘‘rất lo ngại’’ về diễn biến dịch bệnh Covid tại Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh cung cấp thông tin chi tiết. Tuyên bố được đưa ra 3 tuần sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp chủ yếu của chính sách Zero Covid và dịch bệnh bùng phát mạnh. Truyền thông ghi nhận lò hỏa táng ở nhiều nơi hoạt động hết công suất, nhưng Bắc Kinh chỉ thông báo 6 ca tử vong mới do Covid từ đầu tháng đến hôm qua.