Lần đầu tiên Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết về Miến Điện kể từ cuộc đảo chính quân sự

MIẾN ĐIỆN - HỘI ĐỒNG BẢO AN

Hội Đồng Bảo An họp về Miến Điện tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 21/12/2022.

Gần hai năm kể từ cuộc đảo chính quân sự, hôm qua, 21/12/2022, lần đầu tiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đạt đồng thuận về Miến Điện. Có 12 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết yêu cầu ‘‘chấm dứt bạo lực’’ tại Miến Điện. Nga và Trung Quốc đã không sử dụng quyền phủ quyết của thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An. Ấn Độ cũng không bỏ phiếu.

Quảng cáo Đọc tiếp

Đây là một đồng thuận hiếm hoi của Hội Đồng Bảo An trong bối cảnh cuộc xâm lăng Ukraina của Nga phơi bày hơn bao giờ hết các chia rẽ sâu sắc của định chế quốc tế đầy quyền lực này. Nỗ lực ngoại giao của Anh và áp lực từ khối ASEAN được coi là các yếu tố quyết định dẫn dến đồng thuận này.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten cho biết cụ thể:

Rút cuộc một nghị quyết về Miến Điện đã được thông qua. Lần này Hội Đồng Bảo An không còn trì hoãn. Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An yêu cầu chấm dứt bạo lực, tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị, kể cả cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, và tổng thống Win Myint.

Việc Trung Quốc và Nga không tham gia bỏ phiếu đã giúp cho ghị quyết được thông qua. Ấn Độ, một quốc gia láng giềng của Miến Điện, cũng không bỏ phiếu. Nghị quyết nói trên là kết quả của các nỗ lực dài hơi và sự kiên trì của các nhà ngoại giao Anh. Tuy nhiên, theo đại sứ Anh Barbara Woodward, nghị quyết này đã đặc biệt được các quốc gia thành viên ASEAN thúc đẩy.

Đại sứ Anh nhấn mạnh: ‘‘Điều gì đã thay đổi? Tình hình Miến Điện đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn với các vụ giết người tùy tiện, oanh kích của không quân, các vụ xâm phạm nhân quyền. Đối với phần còn lại của thế giới, ngày càng rõ ràng là tình hình này đã trở thành yếu tố gây bất ổn khu vực. Chính vì vậy, chúng ta thấy một phản ứng ngày càng mạnh hơn từ phía ASEAN. Các kết luận của thượng đỉnh ASEAN, yêu cầu Hội Đồng Bảo An hành động, đã có một tác động quyết định’’.

Hội Đồng Bảo Anh đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với ASEAN và ‘‘Đồng thuận 5 điểm’’. Hội Đồng Bảo An cũng yêu cầu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hoặc đặc phái viên của tổng thư ký có một báo cáo về Miến Điện từ đây đến trước ngày 15/03/2023. Đây cũng là lần đầu tiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết về Miến Điện kể từ năm 1948.

Theo AFP, ngay sau khi Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết về Miến Điện, ngoại trưởng Cam Bốt - quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN - thông báo một cuộc họp ‘‘không chính thức’’ nhằm giải quyết khủng hoảng Miến Điện ngay trong ngày hôm nay tại Bangkok. Theo một nguồn tin chính phủ Thái Lan, ngoại trưởng của chính quyền quân sự Miến Điện sẽ có mặt trong cuộc họp này.

Theo thông báo của bộ Ngoại Giao Cam Bốt, các bên tham gia cuộc họp sẽ thảo luận ‘‘thẳng thắn về phương thức thúc đẩy việc thực thi bản Đồng thuận 5 điểm của khối với Miến Điện’’. Hiện tại không rõ cuộc họp có sự tham gia của toàn bộ 10 thành viên ASEAN không. Nếu ngoại trưởng của tập đoàn quân sự Miến Điện có mặt thì đây là chuyến đi chính thức ra nước ngoài đầu tiên của quan chức này kể từ tháng 3/2021.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký