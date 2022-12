Thống kê số ca nhiễm Covid tại Trung Quốc: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

TRUNG QUỐC - DỊCH COVID

Một bệnh viện ở tình Hà Bắc,Trung Quốc, bị quá tải do có qua nhiều ca nhiễm Covid-19 phải nhập viện ngày 22/12/2022.

Ba tuần sau khi Bắc Kinh từ bỏ các biện pháp chính của chính sách Zero Covid, Trung Quốc rơi vào tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược về thống kê số ca nhiễm.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hôm qua, 25/12/2022, chính quyền tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) công bố số liệu 1 triệu ca nhiễm/ngày, trong lúc Cơ quan phòng dịch CDC Trung Quốc chỉ thông báo vài ngàn ca nhiễm trên toàn quốc trong vòng 24 giờ. Hôm qua cũng là ngày bộ Y Tế Trung Quốc ngừng cung cấp số liệu về ca nhiễm Covid.

Chiết Giang – một trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc - là một trong số các tỉnh hiếm hoi tại Trung Quốc tiếp tục cung cấp hàng ngày số liệu về Covid, kể cả các ca nhiễm không có triệu chứng. Hãng tin Anh Reuters dẫn lại thông báo của chính quyền tỉnh, theo đó số lượng ca nhiễm có thể đạt đỉnh trong những ngày tới, với ước tính khoảng ‘‘hai triệu ca/ngày’’. Tình hình dịch bệnh tại Chiết Giang theo số liệu của chính quyền địa phương trái ngược hoàn toàn với số liệu của trung ương, với chỉ 22 ca nhiễm/ngày trong thống kê mới nhất.

Bất chấp các đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay chính quyền trung ương Trung Quốc chưa minh bạch số liệu về dịch bệnh. Báo Anh The Guardian hôm qua dẫn lại thông tin từ một cuộc họp nội bộ của ngành y tế Trung Quốc mới đây, theo đó, đã có khoảng 250 triệu người nhiễm virus tại Trung Quốc, chiếm gần 1/5 dân số nước này, kể từ đầu tháng 12 đến nay. Trong đó, riêng ngày thứ Ba 19/12, đã có thêm 37 triệu ca nhiễm mới.

Theo thẩm định của Viện nghiên cứu độc lập Capital Economics, có trụ sở tại Luân Đôn, được Reuters hôm nay trích dẫn, ‘‘Trung Quốc đang bước vào những tuần lễ nguy hiểm nhất của đại dịch’’, với việc đi lại tăng vọt trong thời gian Tết cổ truyền, và làn sóng đại dịch sẽ sớm tràn đến những vùng vốn chưa bị dịch nặng.

Việc Bắc Kinh đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid mà không có giai đoạn chuẩn bị đang đặt hệ thống y tế Trung Quốc trước thách thức lớn. Reuters dẫn lại truyền thông Nhà nước Trung Quốc, theo đó ngành y tế Trung Quốc đã phải yêu cầu nhân viên đang ốm tiếp tục đi làm, các cơ sở y tế phải điều động cả những người về hưu.

Bác sĩ Howard Bernstein, hành nghề cấp cứu từ hơn 30 năm nay, làm việc tại Bắc Kinh, cho Reuters biết ‘‘chưa bao giờ’’ ông chứng kiến cảnh bệnh viện quá tải đến như vậy. Bệnh nhân phần lớn là người cao tuổi và có các triệu chứng Covid, viêm phổi. Tổ chức dữ liệu y tế Airfinity ước tính hơn 5.000 người chết/ngày tại Trung Quốc do Covid. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc gần như không thừa nhận ca tử vong nào do bệnh này kể từ khi chính sách Zero được dỡ bỏ, khiến số ca nhiễm tăng vọt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký