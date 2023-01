Bắc Triều Tiên thay đổi nhân sự lãnh đạo quốc phòng

BẮC TIỀU TIÊN

Ảnh do chính phủ Bắc Triều Tiên cung cấp: Pak Jong Chon tại lễ diễu binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội. Quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, ngày 25/04/2022.

Hôm 01/01/2023, hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã thay thế nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao, trong đó có ông Pak Jong-chon, nhân vật quyền lực chỉ đứng sau Kim Jong-un.

Ông Pak Jong-chon, bí thư Trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên đã bị cách chức. Theo KCNA, được Yonhap trích dẫn, ông Ri Yong Gil, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, sẽ thay thế ông Pak Jong-Chon. Theo Reuters, vào năm 2020, ông Pak Jong-chon đã được thăng chức vào Bộ Chính Trị và được phong nguyên soái, quân hàm cao nhất dưới chính quyền Kim Jong-un. Ông Pak cũng là đại diện của Bắc Triều Tiên lên tiếng phản đối các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn vào tháng 11 năm ngoái.

Theo nhà nghiên cứu Oh Gyeong-sup, thuộc Viện nghiên cứu thống nhất quốc gia, trụ sở ở Seoul, được hãng tin Reuters trích dẫn, việc thay đổi nhân sự này có thể liên quan tới vụ Hàn Quốc điều 3 drone xâm nhập vào Bắc Triều Tiên mà Bình Nhưỡng đã không có phản ứng nào. Ông Oh Gyeong-sup cho rằng “ông Pak có thể phải nhận trách nhiệm” vì đã thất bại trong việc bảo vệ hàng rào an ninh

Ngoài ra, ông Kang Sun-nam sẽ lên làm bộ trưởng Quốc Phòng. Ông Pak Su-il được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, thay thế ông Ri Thae-sop, được chuyển sang nắm bộ Công An.

Theo Yonhap, Bắc Triều Tiên không nêu ra lý do của sự thay đổi nhân sự này. Trong những năm gần đây, Kim Jong-un đã nhiều thay đổi bộ máy quan chức cấp cao. Đây được coi là để củng cố lòng trung thành cũng như khả năng kiểm soát quyền lực của ông Kim.

Đợt thay đổi quan chức cấp cao về an ninh diễn ra ngay sau khi ông Kim Jong-un nêu ra các mục tiêu quốc phòng cho năm 2023: phát triển tên lửa liên lục địa mới và tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

